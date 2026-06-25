Mit 100 Jahren Schneerosenkirche feiert die evangelische Pfarrgemeinde Hermagor ein besonderes Kapitel ihrer Geschichte. Es ist zugleich ein Jahrhundert gelebten Glaubens und vieler gemeinsamer Wege. Das sprichwörtliche Fundament wurde von Menschen gelegt, die voller Hingabe und Freude dieses Gotteshaus geplant, errichtet und so ein lebendiges Pfarrleben ermöglichten. Die Initialzündung für den Kirchenbau ist einem außergewöhnlichen Hermagorer mit sächsischer Abstammung zu verdanken: dem Begründer der Essl-Kaufmannsdynastie, Georg Essl I. (1861 bis 1940).

Mit 100 Jahren Schneerosenkirche feiert die evangelische Pfarrgemeinde Hermagor ein besonderes Kapitel ihrer Geschichte © Salcher

Bereits 1904 wurde ein erstes Kirchenbau-Komitee gegründet, der 1. Weltkrieg machte aber alle Hoffnungen zunichte. Im Mai 1921 folgte ein neuer Anlauf, Essl übernahm im neuen Komitee die Finanzen. Ein passender Baugrund auf dem Weg nach Radnig war gefunden, nun wurde geplant und der heimische Baumeister Unterberger mit der Umsetzung beauftragt. Am 13. Juli 1922 begann man mit den händischen Planierungsarbeiten, doch zuallererst gab es ein Gebet. „Knieend wurde Gott dem Allmächtigen der Kirchenbau anheimgestellt“, ist in den Annalen zu lesen. Sämtliches Baumaterial wurde mittels Pferdefuhrwerken herangekarrt, mit dem Baufortschritt wuchsen natürlich trotz Spenden die finanziellen Sorgen.

Schneerosen wurden in alle Welt versandt

Immer wieder musste Essl persönliches Geld vorstrecken, um den Bau nicht zu gefährden. Oft wurden die finanziellen Sorgen erdrückend. Essl berichtete später, dass man Gottes Eingreifen immer wieder gespürt habe. Denn wo die Not am größten wäre, da sei Gottes Hilfe am nächsten, war er stets überzeugt. Bis der findige, weitgereiste Kaufmann dank einer Radnigerin auf eine pfiffige Idee kam: den Verkauf von Schneerosen. Gailtaler Mädchen sammelten zwischen Dezember und März Schneerosen, Essl kaufte sie ihnen ab.

Im Keller des Essl-Geschäftshauses wurden die Schneerosen zu Sträußchen gebündelt und an evangelische Gemeinden in alle Welt versandt, an manchen Tagen bis zu 2000 Päckchen. Diese Aktion dauerte von 1923 bis 1926. Die Einnahmen übertrafen alle Erwartungen, die Kirchenkasse füllte sich, an die 70 Prozent der Baukosten konnten damit abgedeckt werden. Das Geld reichte am Ende sogar für die Anschaffung einer prächtigen, 3,6 Tonnen schweren Glocke, seinerzeit angeblich die zweitschwerste Kärntens. Sie fiel aber 1944 der NS-Rüstungsindustrie zum Opfer.

Höhepunkt des Lebens

Am 11. Juli 1926 hatte es Georg Essl I. mit seinen vielen Helfern geschafft, unter großer Anteilnahme der Gailtaler Bevölkerung wurde bei strahlendem Sonnenschein die „Schneerosenkirche“ eingeweiht. Die Geschichte dieses Gotteshauses dokumentiert eindrucksvoll, zu welch großartigen Leistungen eine von Glaube, Kreativität und Zusammenhalt geprägte Gemeinde fähig ist. Für den legendären Kaufmann Georg Essl I., der im Denken und Handeln seiner Zeit weit voraus war, bildete diese Kirchenweihe den Höhepunkt seines ereignisreichen, von vielen Anekdoten begleiteten Lebens.

So schickte der Tiefgläubige nach dem 1. Weltkrieg seine junge Tochter nach England, um den Kolonialhandel zu lernen. Er gab ihr etwas Geld und eine Bibel mit, die sie fleißig lesen sollte. Bald ging ihr das Geld aus, sie bat ihren Vater welches, zu schicken. Er riet ihr aber nur, doch endlich die Bibel zu lesen. Denn in dieser hatte er zwischen den Seiten Banknoten deponiert. Auch Essls Werbespruch in der Zeit vor dem 1. Weltkrieg ist legendär. „Leutln, kaft‘s Kampln (Kämme), es kommen lausige Zeiten.“