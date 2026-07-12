Beste Stimmung und viele bekannte Melodien prägten einen besonderen Konzertabend im Spittaler Stadtpark. Anlässlich des 60-Jahr-Jubiläums des Eurovision-Siegerhits „Merci Chérie“ stand die Musik von Udo Jürgens im Mittelpunkt. Die „Udo Tribute Band“ ließ mit der „Udo Tribute Show“ das musikalische Erbe des Ausnahmekünstlers aufleben. Bereits der Vorband-Act „Buzgi“ sorgte für einen gelungenen Auftakt und stimmte das Publikum auf den Abend ein.

Von „Merci Chérie“ über „Griechischer Wein“ bis hin zu „Ich war noch niemals in New York“ begeisterten die bekanntesten Lieder des Entertainers das Publikum. „Ich freue mich, dass so viele Besucherinnen und Besucher unserer Einladung gefolgt sind und die Atmosphäre im Stadtpark genossen haben“, sagt Initiator Bürgermeister Gerhard Köfer.