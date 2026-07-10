Erdbeerländer, in denen Besucher die roten Früchte selbst pflücken können, sind beliebt und finden sich in den unterschiedlichsten Oberkärntner Gemeinden. Familie Steiner jedoch setzt auf andere Beeren und eröffnete im vergangenen Jahr den ersten Heidelbeergarten der Region. Es dauerte rund zwei Jahre, bevor die 700 Heidelbeerpflanzen auf dem Feld in Kleblach-Lind Früchte trugen. „Wir freuen uns sehr über die zahlreichen positiven Rückmeldungen und all unsere Besucher. Viele von ihnen sind auf der Durchreise, einige kommen regelmäßig vorbei und andere haben aus der Zeitung von uns erfahren. Wir hatten einen tollen Saisonauftakt im vergangenen Jahr. Unsere Sträucher waren leer“, erinnert sich Sarah Steiner. Die Familie hofft, dass sich ihre Erfolgssträhne fortsetzt.

Der rund 4000 Quadratmeter große Heidelbeergarten ist ab sofort täglich von 9 bis 12 und von 16 bis 19 Uhr geöffnet. Die Sträucher können bis zu 1,70 Meter hoch werden. Dies erleichtert das Pflücken der blauen Beeren, da es nicht notwendig ist, sich zu bücken. Für alle jene, die sich eine bereits gefüllte Tasse abholen wollen, wird es etwas teurer. Ein selbstgepflücktes Kilo Heidelbeeren kostet neun und ein vorbereitetes Kilo 13 Euro.

Bernhard Steiner bietet auch vorbereitete Portionen an © Laura Quedritsch

Die Jüngsten sind als Qualitätsprüfer im Einsatz

Steiner ist gemeinsam mit ihrem Mann Bernhard und den Kindern Matthias, Johannes und Valentina rund zehn Stunden pro Woche damit beschäftigt, die Sträucher zu pflegen. Die Umgebung bietet optimale Voraussetzungen für hochgewachsene Pflanzen. „In der Region gibt es keine Schädlinge, die den Heidelbeeren gefährlich werden könnten. Das erleichtert uns die Arbeit und hat Vorteile für alle Besucher, denn wir müssen die Beeren nicht behandeln oder irgendwelche Pestizide spritzen“, erklärt Bernhard Steiner, der am meisten Zeit damit verbringen muss, Unkraut zu zupfen.

Von dem Geschmack der Beeren überzeugt sich die Familie regelmäßig selbst – die Juniors sind täglich als Qualitätsprüfer im Einsatz. Bereits kurz nach der Eröffnung verrieten sie: „Wir sind oft auf dem Feld unterwegs und essen währenddessen viele Heidelbeeren.“ Die Familie freut sich über zahlreiche Besucher, die sich selbst einen Eindruck von ihrem „fruchtigen Herzensprojekt“ machen wollen.