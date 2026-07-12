Im Vorfeld war sie zwar etwas nervös, doch voller Freude und Dankbarkeit diesen Tag erleben zu dürfen, nahm Maria Dullnig am Freitag viele Glückwünsche zu ihrem 100. Geburtstag entgegen. Die sechsfache Mutter feierte diesen besonderen Tag im Seniorenwohnheim „Haus Gmünd“ im Kreise zahlreicher Familienmitglieder. Mit Glückwünschen stellten sich auch Gmünds Bürgermeister Claus Faller sowie der Bürgermeister ihrer Heimatgemeinde Krems, Gottfried Kogler, ein. Ebenso wie Landtagsabgeordneter Michael Maier: „Wir wünschen weiterhin viel Gesundheit und Lebensfreude!“