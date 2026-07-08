„Wir freuen uns sehr, unsere Studios in der Künstlerstadt zu eröffnen. In gewisser Weise sind wir auch künstlerisch tätig“, sagen Martina Leitner (43) und Anna Unterrainer (32). Die beiden Jungunternehmerinnen sind von Malta auf den Hauptplatz in Gmünd gezogen und betreiben dort seit Montag ihre Kosmetikstudios „Derma Art“ und „Contourium“. Ihr Vermieter ist Gottfried Kogler, der das um 1300 errichtete „Jägerhaus“ seit Jahresbeginn generalsaniert.

Leitner spezialisiert sich mit „Derma Art“ auf Gesichtsbehandlungen und findet für Hautprobleme wie Akne, Couperose oder Pigmentflecken gute Lösungen. Die Kosmetikerin, die mit den Produkten von Reviderm arbeitet, besucht dafür regelmäßig Fortbildungen in München: „Es ist meine große Leidenschaft, meine Kundinnen auf dem Weg zu einem strahlenden Hautbild zu begleiten.“ Wimpernverlängerung und Nagel-Design bietet Leitner, die seit acht Jahren selbstständig ist, ebenfalls an.

Unterrainer bietet als Visagistin und Permanent-Make-up-Artist die ideale Ergänzung zu schöner Haut: „Im ‚Contourium‘ verleihe ich den Gesichtern Kontur und Ausdruck.“ Natürlichkeit steht für sie an erster Stelle, vor allem dann, wenn sie Bräute typgerecht für den schönsten Tag ihres Lebens schminkt. Außerdem kann man bei ihr Schmink-Workshops buchen. Entweder für bis zu vier Personen gleichzeitig oder einzeln. Wer gerne fixes Make-up möchte, kann sich mit Powder-Brows, Wimpernkranzverdichtung und Powder-Lips verschönern lassen.

Am Samstag luden die Unternehmerinnen zum Tag der offenen Tür, der auf viel Interesse und Zuspruch gestoßen ist. „Für uns war das der perfekte Einstieg in ein neues Kapitel“, sind sich die beiden einig.