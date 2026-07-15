Der Kindergarten in Hohenau bei Passail soll künftig anstatt zwei Gruppen nur noch eine haben. Darüber wurden die Eltern am Montag, dem ersten Ferientag, in einem Schreiben informiert. Der Grund: Das Platzangebot soll an den „tatsächlichen Bedarf“ angepasst werden. 29 Kinder waren im vergangenen Jahr in zwei Gruppen aufgeteilt. 25 Kinder werden ab kommenden Jahr in einer Gruppe betreut.

Bürgermeister Patrick Rosenberger (ÖVP) informierte unter anderem am Montag in einem Posting auf Facebook über die Situation: „Die Anpassung der Gruppenstruktur ist uns keineswegs leichtgefallen. Als Gemeinde sind wir jedoch verpflichtet, unsere Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen entsprechend den tatsächlichen Kinderzahlen und den gesetzlichen Rahmenbedingungen verantwortungsvoll zu organisieren.“ schreibt er.

Patrick Rosenberger, Bürgermeister von Passail (ÖVP) © Foto Andrea

Er erntete einige Reaktionen darauf. „Man hätte jedoch den drei Mitarbeitern die Möglichkeit geben können, sich bei den Kindern und Eltern zu verabschieden, die ihnen ans Herz gewachsen sind, oder wurde das wirklich erst am letzten Kindergartentag beschlossen. Hier geht es nicht um ein Warum, sondern um ein Wie,“ schreibt etwa eine Passailerin unter das Posting.

Das Posting von Patrick Rosenberger (ÖVP)

SPÖ wittert fehlende Transparenz

Über das „Wie“ ärgert sich auch die SPÖ, die von der Schließung nichts wusste. Fraktionsvorsitzende und Ex-Bürgermeisterin Eva Karrer wittert fehlende Transparenz. Denn die Schließung sei weder im Gemeindevorstand, in dem Karrer als zweite Vizebürgermeisterin sitzt noch im Gemeinderat besprochen worden.

Eva Karrer, nun zweite Vizebürgermeisterin und Ex-Bürgermeisterin von Passail (SPÖ) © KLZ / Julia Kammerer

„Freitags wurden die Kinder in die Ferien entlassen. Montags wird den Eltern mitgeteilt, dass sie im Herbst nicht mehr kommen brauchen. Ohne politische Diskussion wird eine Kindergartengruppe geschlossen“, schreibt Karrer in einer Aussendung und fragt sich: „Was ist über das Wochenende passiert?“

Das Posting von Eva Karrer (SPÖ)

Kurzfristige Entscheidung

Die liege wiederum nicht in der Hand der Gemeinde, sagt Bürgermeister Rosenberger: „Wir sind nicht Betreiber, sondern Erhalter. Wir sind für das Gebäude, nicht für das Personal und die Kindergruppen zuständig. WIKI ist auf uns zugekommen. Sollte die Kinderzahl wieder nach oben gehen, werden wir wieder eine Gruppe eröffnen können. Das ist nicht für die Ewigkeit.“

Auch einen Gemeinderatsbeschluss braucht es laut Rosenberger nicht: „Es stimmt, die Information hatte die SPÖ nicht. Aber einen Gemeinderatsbeschluss brauchen wir nicht, weil wir nicht Betreiber sind. Die Gemeinde hätte die Möglichkeit gehabt, eine zusätzliche Gruppe zu fordern. Die Kosten hätten aber wir getragen und das Geld dafür ist nicht da.“ Knapp 70.000 Euro spart sich die Gemeinde durch die stillgelegte Gruppe.

Die SPÖ fordert indes einen Elternabend mit den Pädagoginnen aus dem Kindergarten Hohenau sowie allen Politikerinnen und Politikern der Gemeinde.

Auch Tagesbetreuung zu

Übrigens: Anfang des Jahres wurde auch die Tagesbetreuung für Seniorinnen und Senioren in Passail geschlossen. Auch hier waren Sparmaßnahmen (und geringe Auslastung) der Grund.