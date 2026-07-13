Rund 100 Jäger legten sich in den letzten Tagen in einem Umkreis von zehn Kilometern rund ums Gumpeneck stundenlang auf die Lauer. Ihre Mission: Den Wolf, der vom Land Steiermark Anfang Juli nach Schafsrissen zum Abschuss freigegeben wurde, zu erlegen. Sonntagfrüh wurde das Tier schlussendlich geschossen, wie der Gröbminger Bezirksjägermeister Hans Trinker gegenüber der Kleinen Zeitung bestätigte.

„Wir hoffen, dass nun endlich Ruhe am Gumpeneck einkehrt und die Bauern ihre Schafe wieder mit einem guten Gewissen auftreiben können. Ich bin froh, dass wir den Wolf so schnell entnehmen konnten“, sagt Trinker. Erst am Samstag habe der Beutegreifer nämlich erneut zwei Schafe gerissen.

„Gut, dass es erledigt ist“

Die Nachricht über den Abschuss lässt die betroffenen Landwirte aufatmen – auch wenn noch keine Entwarnung gegeben werden könne. Ob es sich tatsächlich um den Wolf handelt, der für die Schafsrisse im Ennstal verantwortlich sein soll, müsse noch mit einer DNA-Probe festgestellt werden. „Bevor ich meine Schafe wieder auftreibe, warte ich noch die Ergebnisse des DNA-Tests ab. Wer weiß, ob sich da nicht noch weitere Wölfe herumtreiben“, erzählt Landwirt Franz Lackner.

Seit sechs Wochen hat Lackner seine Schafe aus Angst vor dem Wolf nun schon nicht mehr auf der Alm. „Wer wird mir das bezahlen? Eigentlich gehören die Tiere um diese Zeit rauf auf die Alm. Aber jetzt muss ich sie so durchfüttern“, so Lackner. Die Tierschützer würden immer nur den Wolf sehen, dabei aber außer Acht lassen, was der Beutegreifer mit den Schafen anrichte und was das für die Bauern bedeute.

Bezirksjägermeister Hans Trinker und sein Hegemeister Thomas Holzinger beim Lokalaugenschein vergangene Woche am Gumpeneck © KLZ / Stefan Pajman

Peter Kettner, Obmann der Landwirtschaftskammer Liezen, plädiert dafür, das Thema sachlich zu betrachten. Wenn ein Wolf einen Schaden verursache, sei ein Abschuss auch gerechtfertigt: „Es ist gut, dass das Thema mit dem Schadwolf nun erledigt ist. Die Almsaison ist sehr kurz, die Störung durch den Wolf war eine Katastrophe. Auch wenn man bedenkt, welches Tierleid entstanden ist“, sagt Kettner.

„Der Abschuss wird nichts bringen“

Kritik gibt es hingegen vom Obmann des Vereins „Wölfe in Österreich“, Gerald Friedl: „Das ist nur politisches Theater das hier veranstaltet wird, um alle schnell wieder zu beruhigen. Der Abschuss bringt den Bauern und der Natur aber langfristig gar nichts. Da wird bald der nächste Wolf kommen.“ Wenn der Politik wirklich die Tiere und die Bauern am Herzen liegen würden, dann solle sie besser in präventiven Herdenschutz investieren.

Gerald Friedl, Obmann des Vereins „Wölfe in Österreich“ © Kk

Denn ungeschützte Tiere würde ein Wolf immer jagen, das sei ein „normales Verhalten“. Bei auffälligen Wölfen, die Menschen zu nahe kommen, sei ein Abschuss aus Friedls Sicht gerechtfertigt. „Angst schüren bringt nichts, die Menschen müssen besser über den Wolf und seinen Nutzen für das Ökosystem aufgeklärt werden“, sagt er.

Wenn sich der Wolf in einem günstigen Erhaltungszustand befinde, würde er beispielsweise den Wildbestand auf natürliche Weise regulieren. Das mache das Wild langfristig auch gesünder.