Mit festem Schritt, den Jagdstock in der Hand, schreiten sie rauf zum Hochplateau am Gumpeneck. Nach der Hitze ist die Almluft kühl, ein paar dunkle Wolken mit blauem Fenster geben dem Himmel Tiefe, doch auch Endlichkeit. Kammspitze, Stoderzinken, das Dachsteinmassiv sind stumme Zeugen in unserem Rücken. Mit ihnen zeigt uns das Ennstal stolz die Brust. Stille, absolute Stille.

„Es herrscht Unruhe auf der Alm“, sagt Thomas Holzinger mit ernstem Blick. Der Rinderbauer im Nebenerwerb, Jäger und Hegemeister ist mit dem Gröbminger Bezirksjägermeister Hans Trinker heute Teil unserer Tatortgruppe im Schafkrimi am Gumpeneck. Die Opferzahl: Rund 40. „Es waren fast alles Lamperln“, seufzt Holzinger: „Natürlich nimmt er sich die leichteste Beute.“ Die offiziellen Zahlen des Landes sind da vorsichtiger: Bislang ist nach DNA-Proben erst bei einem Schaf fix, dass der Wolf der Täter war. Das Land hat sein Urteil vergangene Woche trotzdem gesprochen: Der Schadwolf ist zum Abschuss freigegeben.

Der Bezirksjägermeister Hans Trinker zeigt uns, wo es zu den Rissen gekommen ist © Stefan Pajman

„Wir Jaga san immer die Blöden“, seufzt Hans Trinker am Steuer seines Geländewagens auf der Anfahrt von der Sölkpassstraße rauf zum Gumpeneck. Zuerst verteufelt man sie, weil sie den Wolf nicht schießen: „Aber das dürfen wir ja nicht.“ Gibt das Land Meister Isegrim dann zum Abschuss frei, „kritisieren sie uns, dass wir ihn nicht gleich erwischen". Und dann gibt es jene, die grundsätzlich gegen einen Abschuss sind und andere Maßnahmen wie Herdenschutz einfordern.

Seit einer Woche sitzen im Umkreis von zehn Kilometern vom Tatort in 84 Revieren „bis zu 100 Jäger Tag und Nacht auf den Wolf an“. Ohne Erfolg. Woher weiß der Waidmann im Ernstfall, ob er wirklich den Schadwolf ins Visier nimmt, wenn ihm einer vor die Flinte läuft? „Das kann man nicht wissen.“ Er wird entnommen. Punkt. Der Vergleich mit der DNA-Probe macht dann sicher oder belegt einen Fehlgriff. War es ein anderer, könnte das Raubtier hier weiter auf der Jagd nach neuer Beute sein. Falls er noch im Revier ist.

Ende Mai hat die Wildkamera das Raubtier hinter der Wildfutterstelle das erste Mal erwischt, Tage später ein zweites Mal. „Wir haben mehrere Sichtungen, wir gehen davon aus, dass es ein Rudel ist“, sagt Trinker. Für die Wolfsjagd fehlen im Revier Erfahrungen und Routinen. Es ist das erste Mal seit Jahrzehnten, dass in der Steiermark einer zum Abschuss freigegeben ist. In einer Videokonferenz hat sich Trinker morgens mit Kärntner Jägern besprochen. Dort ist schon ein Dutzend Wölfe entnommen worden. Jetzt weiß er auch, das kann dauern: „Das Land Kärnten hat einmal im August einen Wolf zum Abschuss freigegeben, erwischt haben sie ihn im November.“

Am Tatort Stille. Das Schweigen der Lämmer. Die Unruhe auf der Alm. „Die Tiere merken, dass der Wolf da ist", erklären uns die Waidmänner die Lage. Dort oben am Gumpeneck, wo es zum Blutbad gekommen ist, äsen Kühe kaum noch, sie bleiben weiter unten. Die Schafbauern haben ihr Vieh von der Alm abgetrieben, aus Gründen des Tierschutzes, behördlich angeordnet. „Die kommen heuer wohl nicht mehr herauf“, weiß Holzinger. Und: „Von den fünf Schafbauern in unserer Almgemeinschaft hören jetzt zwei mit den Schafen ganz auf.“

Almen in Gefahr: Verbuschung und Verwaldung

Die negativen Folgen für die Alm sieht man schon nach Wochen. Büschelweise wuchert das Gras, schießt aus. Sonst fressen die Wollknäuel auf vier Beinen die Wiese ja bis auf einen Zentimeter ab. So bleibt sie immer frisch und saftig. „Warten wir noch länger, verholzen die Büschel und es fehlt auch das Futter fürs Wild“, sagt Holzinger. Da die Schafe wohl heuer gar nicht aufgetrieben würden, „müssen wir die Almwiese jetzt maschinell schlegeln und abheugen.“ Ist das Vieh ein, zwei Jahre nicht heroben, kommt es nach und nach zu Verbuschungen, zur Verwaldung, geht die Alm verloren. „Und wir wollen diese Kulturlandschaft erhalten, die unsere Großväter hier erschaffen haben.“

Hat man es mit dem Herdenschutz hier schleifen lassen, wie Tierschützer kritisieren? Muss man den Wolf wirklich erlegen? „Oben am Gumpeneck kann man am steilen Grashang nichts einzäunen", sagt Trinker. Die Behörde habe geprüft und alles für korrekt befunden. Warum arbeitet man nicht mit Herdenschutzhunden? „Dann kannst Du den Tourismus vergessen, diese Hunde sind scharf und gefährlich“, wehrt Holzinger vor dem markierten Wanderweg ab. Nachsatz: „Und man muss auch sehen, dass alle acht Bauern dieser Almgemeinschaft das im Nebenerwerb machen." Irgendwann hat der Tag keine Stunden mehr, um auf der Alm noch mehr Aufwand zu treiben. Holzinger, der schon vor Jahren mit den Schafen aufgehört hat, fragt sich: „Was ist denn das Nächste? Sind keine Schafe mehr auf der Alm, reißt er mir dann die Kälber?“

Auch im Revier spüren die Waidmänner die Unruhe: „Wir sehen seit Wochen kein Wild mehr.“ Mit den Abschussplänen sei man weit hinterher, kann die Quoten wohl nicht erfüllen. Hat man den Rehbestand nicht im Griff, wird das Wild zur Plage. Dann klagen die Forstwirte über die Wildschäden und es gibt sogar Strafen für die säumigen Jäger.

Thomas Holzinger macht sich auch schon Sorgen um seine Kälber. © Stefan Pajman

Für Trinker und Holzinger ist gewiss: Selbst wenn dieser Wolf erlegt sein sollte, hat sich das Problem nicht erledigt. Einzelne Abschüsse, für die es nach langem Behördenvorlauf grünes Licht gibt, seien nicht die Antwort. Handelt es sich um einen Einzelgänger, ist er weg, bevor er zum Abschuss freigegeben ist, erzählt Trinker: „Die machen 100 Kilometer am Tag, wenn sie durchziehen.“ Nur im Rudel bleiben sie länger. Für den Bezirksjägermeister ist daher klar: „In der vom Menschen gestalteten und veränderten Kulturlandschaft hat der Wolf einfach keinen Platz mehr.“

Seine Forderung mit der Rückendeckung von Landesjägermeister Franz Mayr-Melnhof ist hart, das weiß er, aber unumgänglich: „Wir müssen jeden Wolf, den wir sichten, jagen dürfen, sonst bekommen wir das Problem nicht in den Griff.“ Einzige Ausnahme: der Mutterschutz. „Vermehren sich die Wölfe weiter, kommt es immer öfter zu Rudelbildungen, könnte es auch für Wanderer und Hunde auf der Alm gefährlich und damit für die Touristiker unangenehm werden", geben die Waidmänner zu bedenken, ehe sich unsere Tatortgruppe auf 2000 Metern Seehöhe auflöst.

Schlussbesprechung unserer Tatortgruppe auf 2000 Metern Seehöhe © Stefan Pajman

Dachsteinmassiv, Stoderzinken und Kammspitze sind stumme Zeugen unserer Talfahrt. Noch haben sich die Wolken nicht ganz verzogen. Doch Sonnenstrahlen dringen auf Holzingers Hof fast unten im Tal durch. Ihr Licht fällt auf das Transparent am Giebel: „Kommt der Wolf, geht die Alm.“ Die Jägerschaft hat angelegt. Ihr Ziel steht fest. Sie ist entschlossen und fokussiert.