Erstmals seit Jahrzehnten wurde am Sonntag in der Steiermark ein Wolf (offiziell) erlegt. In Kärnten waren es heuer zwölf Stück. Der Beutegreifer ist zurück in Österreich und mit ihm die Sorge um die Tiere auf den Almen. Mehr als 1000 Schafe wurden im letzten Jahr angefallen. Ein Erfinder sieht nun in einem Schutzhemd mit Stacheln eine Lösung, um den Schafen das Weiden weiterhin zu ermöglichen. Und freilich sieht er auch sein Geschäft. Dass er die Funktionstüchtigkeit der Konstruktion am liebsten mit einem lebenden Schaf in einem Wolfsgehege ausprobieren würde, wird die emotionale Diskussion nicht entspannen.

Am Ende könnte dieser Test, der frappant an Spiele im alten Rom erinnert, zu einem Ergebnis führen, das das Problem nicht löst. Die Schafe wären geschützt, die Wölfe aber hungrig – und suchen sich die nächsten Beutetiere. Die sind dann nicht auf Almen, sondern bei den Gehöfen im Tal zu finden. Spätestens da wartet dann niemand mehr auf eine Abschussverordnung.