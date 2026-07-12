„Was wird schon passieren? Der Wolf bekommt einen kleinen Stich, wie unsereins beim Zahnarzt, und das Schaf einen kurzen Schreck“, sagt Rudolf Schaubach.

Der Villacher ist der Erfinder des umstrittenen Kettenhemds für Schafe. Wobei er selbst lieber die Bezeichnung „Schutznetz“ verwendet. „Kettenhemd klingt schwer und belastend. Tatsächlich ist das Netz aber aus Kunststoff, flexibel gestaltet und nur zwei bis drei Kilo schwer.“ Bei einem ausgewachsenen Schaf, das in unseren Breiten auf ein Gewicht von 60 bis 70 Kilo kommt, sei diese Last kein Problem. Dennoch setzte es eine Anzeige nach dem Tierhaltegesetz.

Schaubach will das Schutznetz in einem Wolfsgehege testen © APA/dpa

Die Schafe werden in ihrem Sozialverhalten eingeschränkt, wurde argumentiert. Das sei lediglich die Ansicht von Tierschützern, der Schaubach vehement widerspricht. „Das Schutznetz ist durchlässig, schränkt die Bewegungsfreiheit nicht ein und schützt das Schaf", erklärt der 72-Jährige und will jetzt im Praxistest das Gegenteil belegen. Wie der ORF zuerst berichtete, plant Schaubach ein Schaf, ausgestattet mit dem Schutznetz, in ein Wolfsgehege zu lassen. „Es kann auch ein Schakal sein, ich will lediglich zeigen, dass beiden Tieren nichts Gröberes passiert. Der Wolf würde sich am Maul etwas kratzen, das Schaf wäre erst aufgeregt, käme schließlich aber unbeschadet aus der Situation heraus“, meint Schaubach. Dass man so ein Experiment als Tierquälerei auffassen könnte, meint Schaubach nicht. „Es passiert ja keinem der beiden Tiere etwas“, meint er.

Über 1000 Wolfsangriffe auf Schafe

Ein Gedanke, dem Tierschützer wohl widersprechen werden. Sie argumentierten in der Vergangenheit, dass Schafe Fluchttiere seien und sich die Stacheln des Netzes im Gestrüpp verfangen könnten.

Das Netz ist zwischen zwei und drei Kilo schwer © Schaubach

Einen konkreten Tierpark oder einen Zoo hat Schaubach noch nicht im Blick. Er hat jetzt beim Ministerium um eine Genehmigung für dieses Vorhaben angesucht. „Ich hoffe, dass es mir in Österreich oder zumindest in der EU ermöglicht wird. Wenn nicht, dann muss ich es eben in Amerika oder einem anderen Land probieren. Das hätte aber auch zur Folge, dass ich mit meinen Patenten abwandern würde.“

Erfinder Rudolf Schaubach © Zore Willi

Denn Schaubach denkt freilich nicht nur an den Schutz der Schafe; seine Idee verfolgt auch eine wirtschaftliche Perspektive. In Europa werden gut 60 Millionen Schafe in der Landwirtschaft gehalten, wenn auch nur fünf bis zehn Prozent von ihnen so ein Netz tragen würden, „fiele da schon einiges an Mehrwertsteuer für den Staat ab. Wenn ich aber hier nicht einmal einen Test durchführen kann, bin ich mit meinen Patenten freilich auch im Ausland.“

Das Thema Schafe auf den Almen beschäftigt Schaubach aber auch aus ökologischen Gründen. „Wir brauchen die Tiere dort oben. Sie fressen Kräuter und Gräser, wenn wir sie nicht haben, gibt es in ein paar Jahren keine Almen mehr, weil sie mit Gestrüpp zuwachsen.“