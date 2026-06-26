In den frühen Freitagmorgenstunden wurde ein Risikowolf im Bezirk Lienz erschossen. In einer Pressemitteilung teilte das Land Tirol mit, dass es zuvor im Gemeindegebiet von Außervillgraten zu einem Rissereignis in unmittelbarer Nähe zu von Menschen genutzten Gebäuden kam. Ein Wolf konnte als Verursacher nachgewiesen werden. Daher wurde vor etwas mehr als einem Monat eine Abschussverordnung im Bezirk Lienz erlassen. Diese wurde heute von der Jägerschaft erfüllt und wird in weiterer Folge aufgehoben.

Das Land Tirol appelliert wie immer an die Bevölkerung, Spuren, Sichtungen oder andere Hinweise auf die Präsenz von großen Beutegreifern möglichst rasch über das auf der Website des Landes zur Verfügung stehende Sichtungsformular oder direkt an die zuständige Bezirkshauptmannschaft zu melden. Besonders wichtig für die fachliche Beurteilung ist Bildmaterial. Weitere Informationen gibt es unter www.tirol.gv.at/baer_wolf_luchs.