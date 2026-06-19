War es ein Wolf oder mehrere? Darauf gibt es keine Antwort. Tatsache ist, dass es in den vergangenen zwei Wochen in Osttirol fast täglich Schafrisse gegeben hat – in Schlaiten, in Leisach, in Assling, in Matrei und in Hopfgarten. In manchen Orten wurden mehrere Tage hintereinander tote und verletzte Schafe gefunden. Der letzte gemeldete Riss: am 16. Juni in Hopfgarten. In den sozialen Medien kursierte daraufhin ein Foto von einem Wolf, aufgenommen in St. Veit im Defereggental. Sämtliche Fälle befinden sich noch in Abklärung. Gerissen wurden die Tiere auf Heimweiden und auf Almen.

Derzeit sind im Bezirk drei Verordnungen für Wolfsabschüsse aufrecht – in Tristach, in Schlaiten und in Außervillgraten. In Tristach und in Außervillgraten war der Wolf nahe dem Siedlungsgebiet unterwegs. Die Abklärungen durch Experten, ob es sich bei den Rissen um Wölfe als „Täter“ handelt, dauern lange.

Anzeigen gegen Schafhalter

Bei der Bezirkshauptmannschaft Lienz wurde indes eine Verdachtsanzeige gegen einen Schafhalter in Assling eingebracht. Dort hat es zwölf tote und ein verletztes Schaf gegeben. Etwa 20 Tiere wurden vermisst. Die steirische Tierschützerin Monika Schertler aus Graz hat die BH aufgefordert, ein Ermittlungsverfahren gegen den Bauern einzuleiten – wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen § 19 des Tierschutzgesetzes. Die Tierschützerin weist darauf hin, dass etwa in Außervillgraten eine Abschussverordnung des Landes aufrecht sei.

„Bereits die Erlassung einer solchen Verordnung dokumentiert das Vorliegen einer konkreten Gefahrenlage für ungeschützte Weidetiere“, sagt die Grazerin. Herdenschutzmaßnahmen seien auch unter alpinen Bedingungen möglich, stellt Schertler fest: „Daraus ergibt sich, dass das Unterlassen geeigneter Schutzmaßnahmen jedenfalls einer behördlichen Prüfung zu unterziehen ist.“ Die Gefahrenlage sei für Schafe und andere Weidetiere in Osttirol erkennbar und vorhersehbar. Tierhalter seien laut Tierschutzgesetz verpflichtet, ihre Tiere vor vorhersehbaren Gefahren zu schützen und entsprechende Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Zu prüfen sei, ob Herdenschutzmaßnahmen vorhanden waren. Bei Vorliegen entsprechender Tatbestände ersucht sie um die Einleitung eines Verwaltungsstrafverfahrens.

„Das ist eine absolute Frechheit“

„Mit völligem Unverständnis nehme ich zur Kenntnis, dass der betroffene Tierhalter angezeigt wird. Wer nach einem derart dramatischen Vorfall, bei dem zahlreiche Schafe gerissen, verletzt oder vermisst werden, den Bauern ins Visier nimmt, hat jeglichen Bezug zur Realität verloren“, kritisiert Bezirksbauernobmann Martin Mayerl. Offenbar gibt es inzwischen mehrere solcher Anzeigen bei der Bezirkshauptmannschaft.

Martin Mayerl (ÖVP) ist Bürgermeister von Dölsach und Osttiroler Bauernbund-Obmann © Tiroler Bauernbund

Für Mayerl steht fest, dass die Tierhalter durch die wiederholten Risse enorm belastet sind. Sie müssten mit ansehen, wie ihre Tiere qualvoll verenden, müssten verletzte Tiere versorgen und die Folgen solcher Angriffe bewältigen. „Das Tierleid, das durch Wölfe verursacht wird, ist enorm. Statt Mitgefühl mit den betroffenen Bauernfamilien zu zeigen, werden aus irgendwelchen Stadtbüros in fernen Bundesländern Anzeigen verfasst. Das ist eine absolute Frechheit“, ärgert sich Mayerl.

„Bauern verdienen Unterstützung statt Anzeigen“

Besonders unverständlich sei diese Anzeige auch vor dem Hintergrund der erst kürzlich beschlossenen Leitlinien zum Vollzug des Tierschutzgesetzes. Diese stellen ausdrücklich klar, dass der Auftrieb von Weidetieren trotz Wolfspräsenz grundsätzlich zulässig bleibt und jede Beurteilung anhand der konkreten Situation vor Ort erfolgen muss. „Von Schreibtischen Hunderte Kilometer entfernt pauschal Gesetzesverstöße zu konstruieren, hat mit der Realität auf unseren Almen nichts zu tun“, wettert der Osttiroler Bauernbund-Obmann. Er fordert die Verfasserin der Anzeige auf, dieses Verhalten umgehend einzustellen: „Die Bauern sind Opfer dieser Situation und nicht die Täter. Sie verdienen Unterstützung statt Anzeigen.“