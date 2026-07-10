Nach den Wolfsrissen auf einer Alm in Obertilliach ist nun der Abschuss eines Schadwolfs im Bezirk Lienz freigegeben. Die entsprechende Verordnung trat am Donnerstag in Kraft und gilt bis 2. September. Die betroffene Jägerschaft wurde bereits informiert.

Mehr als 50 Schafe betroffen

Auslöser der Maßnahme sind Vorfälle Ende Juni auf einer Alm in Obertilliach. Zunächst waren drei gerissene Schafe entdeckt worden, rund 15 weitere Tiere wurden vermisst. Bei einer neuerlichen Begutachtung wenige Tage später fanden sich insgesamt zehn tote Schafe. Mehr als 40 Tiere gelten seither als vermisst.

Eine DNA-Analyse hat inzwischen bestätigt, dass ein Wolf für die Risse verantwortlich war. Auf Basis dieses Nachweises wurde die Abschussverordnung erlassen.

Appell der Behörden

Probleme mit Wolfsrissen gibt es in Osttirol immer wieder. Erst Ende Juni dieses Jahres wurde ein Risikowolf im Gemeindegebiet von Außervillgraten nach Rissereignissen erlegt.

Die Behörden bitten die Bevölkerung, Sichtungen von Großraubtieren möglichst rasch der Bezirkshauptmannschaft oder über das Online-Meldeformular des Landes zu melden. Für die Beurteilung sind Fotos oder anderes Bildmaterial besonders hilfreich.