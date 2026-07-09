Am Freitag endet das heurige Schuljahr in der Steiermark, in Kärnten und auch in Osttirol. Viele Familien werden schon das erste Wochenende nutzen, um den Sommerurlaub an der Adria in Italien, Slowenien oder Kroatien anzutreten. Eines vorweg: Zumindest am Wochenende ist noch keine extreme Hitze zu erwarten und auch die kurze Störung mit unbeständigem und etwas kühlerem Wetter liegt hinter der Region.

Italien

In Italien entlang der nördlichen Adria erwartet Urlauber am Freitag sonniges Wetter, bei sommerlichen Temperaturen bis zu 29 Grad. Nur am Samstag muss bei wechselnder Bewölkung vor allem ab den Nachmittagsstunden mit Gewittern gerechnet werden. Die Temperaturen erreichen trotzdem Höchstwerte um die 30 Grad.

Ab Sonntag ist die Gewittergefahr gebannt. Bis Mitte der Woche werden an der nördlichen Adria in Italien bis zu 34 Grad erwartet. Am heißesten wird es voraussichtlich am Mittwoch, danach werden die Temperaturen gegen Wochenende leicht sinken, aber voraussichtlich nicht unter die 30-Grad-Marke fallen, prognostizieren die Meteorologen von ItaliaMeteo.

Slowenien

Ähnlich wie in Italien präsentiert sich auch das Wetter an der slowenischen Adriaküste. Über dem Balkan hielten sich noch bis Donnerstag die Reste eines sich abschwächenden Wettersystems. Dabei strömte aus dem Norden relativ trockene und vorübergehend etwas kühlere Luft in die Region. Damit ist es ab Freitag vorbei, es wird überwiegend sonnig und klar. Auch der Samstag wird ähnlich verlaufen, mit Höchstwerten um die 30 Grad, bevor am Nachmittag auch an der slowenischen Küste örtliche Schauer und auch Gewitter auftreten können.

Der Sonntag wird erneut ein sonniger und die Temperaturen steigen ab da täglich an, bis sie am Dienstag die 33 Grad erreichen werden. Erst am kommenden Samstag könnte das Thermometer um ein Grad unter die 30-Grad-Marke sinken. Kaum ein Wölkchen wird den Himmel in der nächsten Woche trüben, versprechen die Meteorologen von Arso.

Kroatien

In Kroatien weht in der Nacht auf Freitag und am Vormittag vor allem am Fuße des Velebit-Gebirges ein starker, teils stürmischer Bora-Wind, der sich im Tagesverlauf aber abschwächt. Die Temperaturen werden am Freitag entlang der nördlichen Adria zwischen 29 und 32 Grad liegen. In Dalmatien herrscht sonniges und heißes Wetter vor. Es weht eine Bora, die gegen Tagesende stellenweise stark wird. Die Höchstwerte erreichen 33 Grad.

Die Prognosen deuten darauf hin, dass das warme und überwiegend sonnige Wetter auch im Landesinneren bis zum Ende der Woche anhält. Auch an der kroatischen Adriaküste sind Schauer und Gewitterneigung am Samstagnachmittag am höchsten. In der kommenden Woche könnten die heißesten Luftmassen über Süditalien und dem Balkan die Tageshöchstwerte örtlich auf 38 bis 41 Grad treiben. An der Adriaküste rechnen die Meteorologen von DHMZ mit sonnigem Wetter mit bis zu 34 Grad.