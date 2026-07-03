Die Sommerferien stehen vor der Tür - und passend dazu dreht sich in unserem Newsletter diesmal vieles um Strandgeschichten. Ein traditioneller Badeplatz in Triest sorgt mit seiner bis heute gelebten Geschlechtertrennung international für Aufmerksamkeit. Zwei Reiseblogger stellen ihre schönsten Strände in Istrien vor. Vielleicht ist auch Ihr nächstes Lieblingsplatzerl dabei? Und in Grado zeigte sich ein Badegast, mit dem wohl niemand gerechnet hätte.

In diesem Sinne: Viel Vergnügen beim Lesen - und Planschen!

Ein Delfin inmitten der Badegäste

Exklusiv vorab: Autor Stefan Maiwald schreibt für die Kleine Zeitung regelmäßig über den Alltag in Grado. Diesmal berichtet er unter anderem über einen Delfin, der sich an den Hauptstrand verirrte. Übrigens: Auch in Kroatien sorgte in den vergangenen Wochen ein Großer Tümmler, der sich Schwimmern näherte, für Begeisterung. Doch Experten warnen .

Rekordeinnahmen schon vor der Hauptsaison

Kroatien jubelt über Rekordeinnahmen aus dem Tourismus und das zu einem Zeitpunkt, an dem die Hauptsaison des Adrialandes gerade erst angelaufen ist. Im ersten Quartal 2026 verzeichnete das Land deutliche Zuwächse bei Einnahmen, Ankünften und Übernachtungen. Der positive Trend setzt sich damit laut Regierung weiter fort.

Eine Mauer trennt Frauen und Männer

Das traditionsreiche Strandbad Pedocin in Triest ist das letzte öffentliche Bad Europas mit getrennten Liegebereichen für Frauen und Männer. Trotz internationaler Diskussionen schätzen Einheimische die historische Anlage und ihre besondere Atmosphäre. Im Meer treffen sich schließlich alle, denn die Trennung endet bereits im flachen Wasser.

Wieviel Wasser verliert der Gardasee wirklich?

Verliert der Gardasee tatsächlich „täglich 7,4 Milliarden Liter Wasser“? Die Kleine Zeitung hat die derzeit kursierenden Schlagzeilen genauer unter die Lupe genommen und überprüft, was hinter dieser oft zitierten Zahl steckt. Ein Faktencheck!

© Gardasee.de

Urlauber im Visier der Spiegeltrick-Betrüger

An der Oberen Adria häufen sich zu Beginn der Urlaubssaison wieder Berichte über sogenannte Spiegeltrick-Betrüger. Dabei versuchen Täter, Autofahrer mit einer vorgetäuschten Kollision unter Druck zu setzen. In mehreren Fällen konnten Italien-Urlauber die Masche rechtzeitig erkennen.

Neuer Weitwanderweg verbindet Alpen und Adria

Der neue Alpina Antica Trail verbindet auf 673 Kilometern den Chiemsee mit Venedig. Entlang historischer Handelswege führt er durch beeindruckende Natur- und Kulturlandschaften, darunter die Hohen Tauern und Kärnten. Der Weitwanderweg steht für entschleunigtes Wandern zwischen Alpen und Adria.

Die zehn schönsten Strände in Istrien

Die deutschen Reiseblogger Marie Volkert und Christian Hergesell waren schon viel in Kroatien unterwegs. Jetzt haben die beiden ihre Top-10 der schönsten Strände in Istrien gekürt. Im Ranking ist für jeden etwas dabei: von traumhaften Kiesstränden mit türkisem Wasser, über Sandstrände für Familie bis hin zu spektakulären Steinklippen. Die Tipps gibt es vorab hier.

Speisen in Poreč auf höchstem Niveau

Poreč hat mit dem Harry’s Piccolo erstmals ein Restaurant mit einem Michelin-Stern. Das Gourmetlokal im Fünf-Sterne-Resort Pical ist bereits das vierte Sterne-Restaurant in Istrien. Auch die Spitzenrestaurants Monte, Agli Amici und Cap Aureo - alle drei in Rovinj - wurden erneut ausgezeichnet.

Ein kulinarischer Geheimtipp in Gemona

Die Osteria dai Gimui nahe Gemona begeistert mit authentischer Slow-Food-Küche und regionalen Spezialitäten. Gastgeber Eros Gimeoni setzt auf hochwertige Produkte und außergewöhnliche Gerichte wie Risotto mit fermentiertem Resia-Knoblauch. Ein echter Geheimtipp für alle, die die friulanische Küche entdecken möchten.