Was haben slowenische Höhlenbären mit der österreichischen Innenpolitik zu tun? Auf den ersten Blick gar nichts. Dennoch gibt es Parallelen, wie ich herausgefunden habe. Und falls Sie sich nicht für Politik interessieren: Lesen Sie den Text einfach als Tipp, einmal die Križna jama zu besuchen. Aber Achtung! Der Weg durch die bärige Höhle ist ziemlich abenteuerlich. Glück tief!*

* Gruß der Höhlenforscher

Gefährlich heiße Tage und Nächte

Europa stöhnt unter einer Hitzewelle. In Kroatien warnt der Zivilschutz vor Tropennächten. Wir halten Sie live über die Situation in Österreich und im Ausland auf dem Laufenden.

Wiedergeburt der Triester Zeitung

Die Triester Zeitung war von 1851 bis 1918 das Sprachrohr der deutschsprachigen Bevölkerung der Hafenstadt – nun erscheint sie wieder. Initiator des Neustarts ist Alessandro Delithanassis, Betreiber des historischen Cafés San Marco. Ziel des Projekts ist es, die Verbindungen zwischen Triest und dem deutschsprachigen Raum neu zu beleben.

Weißer Hai? Rätselraten um Sichtung

Ein vor der Insel Hvar aufgenommenes Video sorgt für Spekulationen. Zeigt es einen Weißen Hai? Experten wollen sich nicht festlegen.

Das große Graben vor Grado

Exklusiv vorab: Autor Stefan Maiwald schreibt für die Kleine Zeitung regelmäßig über den Alltag in Grado. Diesmal berichtet er über die leidenschaftlichen Diskussionen im Vorfeld der Bootsprozession zur Insel Barbana. Sie findet traditionell am ersten Sonntag im Juli statt – sofern es die Fahrrinne durch die seichte Lagune zulässt.

Radweg um den Trasimeno-See ausgezeichnet

Der Radweg entlang des Trasimeno-Sees in Umbrien ist laut einer Fachjury Italiens beste Radroute 2026. Dafür erhielt die Region jetzt den Green Road Award, den „Oscar des Radtourismus“. Auch die besten italienische Pilger- und Wanderwege wurden ausgezeichnet.

Legendäres Promi-Hotel wiedereröffnet

Das mondäne Hotel Cipriani auf der Insel Torcello bei Venedig hat nach drei Jahren Umbau wieder geöffnet. Schriftsteller Ernest Hemingway, Queen Elizabeth II. und Schauspieler Charlie Chaplin waren dort einst zu Gast.

Eine elegant und exakt gefüllte Hendlroulade

Hendl kann fad sein. Muss es aber nicht. Im slowenischen Grenzort Kungota bei Maribor macht Jurij Daolio, Chefkoch der neuen Hiša Doppler, daraus eine Ballotine, ein edles Gericht der französischen Küche. Wir haben ihm dabei über die Schulter geschaut.

Staatsmeistertitel für Villacher Blonde

Villacher Bier hat turbulente Zeiten hinter sich. Nun darf man sich über gute Nachrichten freuen. Bei der Austrian Beer Challenge 2026 konnte die Stadtbrauerei mit ihrem Villacher Blonde einen Staatsmeistertitel holen. Das obergärige Bier wird nun fix ins Programm aufgenommen.