Einem Italien-Fan aus Österreich (Name der Redaktion bekannt) droht mit 40 und ein paar zerquetschten Jahren die größte Geburtstagsparty seines Lebens. Er hat den Wirt seines Lieblingsitalieners in einer Kärntner Kleinstadt überredet, für die Geburtstagsgesellschaft am kommenden Sonntag ausnahmsweise auf den Ruhetag zu verzichten. Das motivierte den Lokalbetreiber dermaßen, dass er nun sogar noch einen DJ für die Feier organisiert und die Veranstaltung auf seinem Facebook-Profil beworben hat. Die Ankündigung ist zwar ausschließlich für die 706 Facebook-Freunde des Gastronomen sichtbar, aber wenn davon nur zehn Prozent kommen, darf sich der Jubilar über immerhin 70 zusätzliche Gäste freuen. Vielleicht werden es auch mehr.

Alles Gute! Tanti auguri!

John Malkovich entdeckt Kroatien

Hollywoodstar John Malkovich ist seit Kurzem nicht nur kroatischer Staatsbürger. Er spielt auch die Hauptrolle im neuen internationalen Imagefilm des Landes, der nun bei der Fußball-WM präsentiert wurde. Unsere Kurzkritik: großes Kino!

Meeresriesen in Kroatien aufgetaucht

In der Nähe der Insel Blitvenica im kroatischen Šibenik-Archipel wurden kürzlich zwei Finnwale gesichtet. Die Tiere zählen zu den größten Meeressäugern der Erde und sind nach den Blauwalen die zweitgrößten Tiere der Welt. Ausgewachsene Exemplare erreichen eine Länge von bis zu 24 Metern und wiegen bis zu 70 Tonnen.

Das letzte freie Baugrundstück am Meer

Exklusiv vorab: Autor Stefan Maiwald schreibt für die Kleine Zeitung regelmäßig über den Alltag in Grado. Diesmal berichtet er über das vermutlich letzte freie Baugrundstück direkt an der Oberen Adria. Und er hat gute Nachrichten für Wasserratten: Das Feriendorf Tenuta Primero – eines der ganz wenigen Ferien- und Campingdörfer weltweit mit eigenem 18-Loch-Golfplatz – hat für mehrere Millionen Euro ein komplett neues Badeareal errichtet.

Bahnstrecke vor längerer Unterbrechung

Die Bahnstrecke zwischen Udine und Tarvis wird von Sommer 2026 bis 2028 immer wieder unterbrochen. Grund sind Infrastrukturarbeiten, die vom 22. August bis zum 20. September 2026 eine vollständige Sperre der Strecke erfordern. Weitere Unterbrechungen folgen 2027. Wirtschaftsvertreter sind besorgt.

Wasserflugzeuglinie verbindet Venedig mit Kroatien

Ein Jahrhundert nach dem ersten italienischen Linienflug starten in der Lagune von Venedig wieder Wasserflugzeuge. Geplant ist eine neue touristische Verbindung zwischen dem Lido von Venedig und der kroatischen Insel Lošinj. Der Flug folgt einer traditionsreichen Route: Bereits 1926 wurde von Venedig aus die erste italienische Linienverbindung nach Wien eingerichtet.

Daran sollten Autofahrer vor dem Urlaub denken

Wer mit dem Auto nach Italien, Slowenien oder Kroatien reist, sollte vor der Abfahrt einen Blick auf das Pickerl werfen. Andernfalls drohen an manchen Grenzen oder bei Kontrollen unangenehme Überraschungen.

Neues Sternerestaurant in Slowenien

Der Michelin-Guide 2026 für Slowenien ist erschienen. Insgesamt wurden 74 Restaurants in die neue Auswahl aufgenommen. Die Hiša Franko von Ana Roš im Soča-Tal bleibt zwar das einzige Drei-Sterne-Restaurant des Landes, doch mit der Galerija Okusov und ihrem neuen Stern ist die Zahl der Sternerestaurants auf zehn Häuser mit insgesamt 13 Sternen gestiegen.