Wer weiß schon, dass es gefährlich sein kann, sich mit einem Rucksack am Rücken zwischen weidende Pferde zu stellen, um vielleicht ein schönes Selfie zu machen? „Die Tiere denken dann, sie kriegen Futter und beginnen mit Rangkämpfen“, erklärte Hubert Köffler, Obmann der Agrargemeinschaft Villacher Alpe, die bereits 140 Rinder und 50 Pferde aus den umliegenden Dörfern auf die Alm am Dobratsch aufgetrieben hat.

Dort eröffnete Josef Obweger, Obmann des Kärntner Almwirtschaftsvereins, die heurige Almsaison. Nachdem heuer bei einer Kuhattacke eine Frau in Osttirol verstorben ist, machte man im Zuge dessen auf die große Bedeutung des richtigen Verhaltens auf Almen aufmerksam. Dies sei ein wesentliches Element für die Sicherheit, sagte Obweger. Das betreffe den Umgang mit Pferden, die man auf keinen Fall füttern solle, ebenso wie den Umgang mit Mutterkühen, die durch jeden Hund ihr Kalb bedroht sehen und aggressiv reagieren.

Zeigten die Leistungen der Kärntner Almwirtschaft auf: LK-Präsident Siegfried Huber, Agrarreferent Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber, Dobratsch-Almobmann Hubert Köffler und Josef Obweger, Obmann Kärntner Almwirtschaftsverein (von links) © Lk Kärnten

„Kühe, die im Laufstall gehalten werden, so wie es die Gesellschaft heute im Sinne des Tierwohls erwartet, verändern sich. Ihr Mutterinstinkt wird verstärkt“, stellt Landwirtschaftskammerpräsident Siegfried Huber fest. „Dann wird oft schon der eigene Hund am Hof zum Feind.“ Auf der Alm sei auch ein kleiner Hund, der am Arm getragen werde oder sich hinter Herrl oder Frauerl verstecke, ein Reiz für die Kühe.

Auch von Pferden, wie hier am Dobratsch, müssen Wanderer Abstand halten. Man darf sie keinesfalls füttern © Lk Kärnten

Herde genau beobachten

Aggressives und ungewöhnliches Verhalten habe man auch nach nächtlichen Wolfssichtungen per Kamera beobachtet. Sehe man eine Herde, solle man sie genau beobachten und wenn nötig, „den Mut haben, umzukehren“, meinte Obweger. Ein Stock, mit dem man einen gezielten Schlag auf die Schnauze geben könne, sei von Vorteil. Oder man mache sich groß mit Hilfe eines Astes.

Tipps für das richtige Verhalten auf der Alm © Illustrationen: Prologo Advertising

Hinweise für das richtige Verhalten lese man auf tausenden Tafeln, die Kärnten als erstes Bundesland schon vor Jahren auf Almen aufgestellt habe. „Ein sicheres Miteinander geht nur mit Respekt und Regeln, erfordert Rücksichtnahme und Hausverstand“, betonte Huber unisono mit Obweger und Agrarlandesrat Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP), der ebenfalls die Einführung eines Sachkundenachweises für Hundebesitzer befürwortet.

Kein chemischer Dünger

Nicht nur für Erholungssuchende und Touristen habe die Alm, auf der laut Studien der Stress-Level gesenkt und der Sauerstoff im Blut erhöht werde, große Bedeutung, sondern auch für die Ökologie. „Unsere 1800 Almen in Kärnten sind ein Multitalent. Wenn sie zuwachsen, geht viel verloren“, so Obweger. Durch die Beweidung ergebe sich eine größere Artenvielfalt als im Tal, auf gemähten Gebieten könne man 100 Pflanzenarten nachweisen.

Zudem sei durch die Beweidung Schutz vor Erosion und Lawinen gegeben. Lebensmittel von der Alm seien laut Studien besonders gesund, weil gemäß ÖPUL-Kriterien kein chemischer Pflanzenschutz und kein chemischer Dünger erlaubt sei und weil die Tiere in höherer Lage intensiver atmen und mehr rote Blutkörperchen produzieren. Gehen Rinder im Laufstall 250 bis 300 Meter täglich, so sind es auf der Alm vier Kilometer pro Tag, erzählte Obweger. „Almwirtschaft ist die höchste Stufe für Tierwohl.“

Das komme alles nicht von allein, sondern werde von Almbauern gemacht, betonte Gruber, der auf den Beitrag des Landes von 3,3 Millionen Euro für Almwegebau und -sanierung hinwies. „Almen sind wichtiger Schutzraum, prägender Teil der Kulturlandschaft und Einnahmequelle für die Bauern. Aber sie sind kein Hobby, sondern beinharte Arbeit.“ Deshalb dürfe die Wertschätzung nicht nur verbal vorhanden sein. Um Nutzungskonflikte zu vermeiden, seien alle gefragt. „Ohne Bemühen kein Miteinander.“