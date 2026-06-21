Im Tiroler Bezirk Schwaz ist am Sonntag ein Wolf geschossen worden. Nachdem im Gemeindegebiet von Schlitters wiederholt ein Wolf in unmittelbarer Nähe zu Wohnhäusern gesichtet worden war, wurde am 2. Juni eine entsprechende Verordnung zur Entnahme des Raubtiers erlassen. Mit dem Abschuss wurde auch die Verordnung wieder aufgehoben. Bereits am Samstag war in Osttirol ein Wolf auf Basis einer Maßnahmenverordnung getötet worden.

Der im Bezirk Schwaz entnommene Wolf trug laut Angaben des Landes Tirol ein Senderhalsband eines italienischen Forschungsprojekts. Die zuständige Forschungseinrichtung sei umgehend informiert worden, hieß es. Senderhalsbänder dieser Art dienten dem wissenschaftlichen Wolfsmonitoring und übermittelten Standortdaten zeitversetzt zur Auswertung von Wanderbewegungen und Lebensraumnutzung. Eine Echtzeitverfolgung sei damit nicht möglich.

Im Bundesland Tirol wurden inklusive der jüngsten beiden Abschüsse heuer bereits acht Wölfe erlegt, im gesamten Jahr 2025 waren es sechs gewesen. Die Behörde bat die Bevölkerung, etwaige Spuren, Sichtungen oder weitere Hinweise auf die Präsenz eines großen Beutegreifers rasch zu melden.