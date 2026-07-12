Es war das emotionale Highlight einer ohnehin magischen Nacht in der Klagenfurter Ostbucht: Schlagersängerin Melissa Naschenweng feierte im Rahmen der „Starnacht am Wörthersee“ nicht nur die Musik, sondern auch ihren 36. Geburtstag – und das gesamte Publikum feierte lautstark mit.

Auch das Moderatoren-Duo Barbara Schöneberger und Hans Sigl ließ es sich nicht nehmen, dem Publikumsliebling gebührend zu gratulieren. Gemeinsam mit dem 8000 Stimmen zählenden Chor stimmten sie ein „Happy Birthday“ an. Ein Moment, der selbst die rampenlichterprobte Lesachtalerin sichtlich zu Tränen rührte. Dass sie überhaupt an den Wörthersee kommen kann, war lange nicht klar. Denn eigentlich dreht sie gerade die Fortsetzung ihres ersten Spielfilms „Herzklang - Zurück zu mir“.

In den Geburtstag hinein gefeiert

Schon in der Nacht von Freitag auf Samstag ließ es sich Naschenweng nicht nehmen, in ihren Geburtstag hineinzufeiern. Ob die Party aber wirklich so wild war, wie man ob der Facebook-Videos glauben könnte, darf man anzweifeln. Denn bei der großen Live-Show am Samstag war Naschenweng wieder voller Stimmgewalt auf der Bühne.