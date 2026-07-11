„Manchmal kommt es erstens anders und zweitens als man denkt“, besagt ein altes Sprichwort. Und das trifft auf das Wetter in Kärnten am Samstagabend durchaus zu. „Alle Gewitter dürften vorbei sein, höchstens im Bereich der Tauern ist noch vereinzelt mit etwas Niederschlag zu rechnen“, meinte Meteorologe Michele Salmi vom Wetterdienst Ubimet gegen 17 Uhr auf Anfrage.

Überraschende Gewitterlinie

Um kurz nach 19 Uhr dann die Überraschung: In einigen Teilen Kärntens kam es zu teils heftigen Gewittern – so regnete es etwa bei Wernberg so stark, dass es auf der A2 Südautobahn kurzzeitigen Stillstand gab. Kurz zuvor ging dort sogar ein Hagelgewitter nieder. Und in Velden gab es ebenfalls ein starkes Gewitter.

Starker Regen und Hagel auf der A2 bei Wernberg © Privat

Wie kann das sein? „Das kam auch für uns Meteorologen überraschend“, erklärt Michele Salmi. „Das war eine richtige Gewitterlinie, die sich westlich des Wörthersees, aber auch in Richtung Völkermarkt mit kräftigen Zellen ausgebreitet hat. Klagenfurt wurde dabei quasi ausgelassen.“

Was bedeutet das für die Starnacht?

Wird es dabei auch bleiben? Denn: Ab 20.15 Uhr schaut die Schlagerwelt zur Ostbucht, wenn dort die Starnacht am Wörthersee über die Bühne geht und live auf ORF 2 übertragen wird.

Bei der Generalprobe am Freitagabend spielte das Wetter mit - am Samstag bei der großen Show ist das nicht mehr so sicher © ip-media/Peter Krivograd

„Ich sehe, dass sich nördlich davon in den Gurktaler Alpen wieder etwas bildet und sich das südwärts bewegt. Ausschließen können wir in dieser Lage nun leider gar nichts“, erklärt der Meteorologe.