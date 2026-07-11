Im Jahr 2013 war Beatrice Egli zum ersten Mal zu Gast in Kärnten bei der „Starnacht am Wörthersee“. Es war das Jahr, das das Leben der Schweizerin grundlegend veränderte. Es war das Jahr, in dem sie die Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“ gewann und in dem ihr DSDS-Juror Dieter Bohlen den Hit „Mein Herz“ auf den Leib schrieb. Das Lied bedeutete den Durchbruch.

Am heutigen Samstag, dem 11. Juli, ist sie wieder einmal Teil des beliebten „Sommerferienlagers für Schlagerstars“. „Das stimmt, das ist es auch, denn wenn man hierherkommt, packt man auch andere Dinge ein, die Badesachen etwa“, gibt die Sängerin lachend zu. In der Starnacht-Arena in der Klagenfurter Ostbucht wirft sie sehr gerne den Anker aus. „Es ist eine besondere Atmosphäre“, sagt Egli. Und das läge nicht etwa an Schnickschnack, wie sie klarstellt. „Es ist die Natur, die einem hier so viel zu bieten hat.“

In diesen 13 Jahren sang sich die 38-Jährige karrieretechnisch in andere Sphären. Heute gehört sie zu den absoluten Topstars in der Schlagerszene. Das war nicht immer so, denn es gab auch eine Zeit vor dem Durchbruch. Eine Zeit, in der der Weg steinig und der Gegenwind heftig war. „Aber genau deshalb bin ich jetzt, 13 Jahre nach DSDS da, wo ich heute bin. Weil ich die zehn Jahre davor hatte, in denen ich in jedem Einkaufscenter gesungen, in denen ich an jedem Gesangswettbewerb und wenn er in noch so einem kleinen Dorf gewesen ist, mitgemacht habe und in denen ich auch den letzten Platz belegt habe“, sagt Beatrice Egli selbstbewusst. 2007, beim Grand Prix der Volksmusik, wurde sie im Duett mit Lys Assia Letzte.

Gegenwind und Steine am Weg

Aber genau diese Steine und der Gegenwind sind es, die Egli zur Kämpferin werden lassen. „Widerstand löst in mir etwas aus. Da werde ich noch ehrgeiziger. Legt mir Steine in den Weg, gebt mir Gegenwind. Dann werde ich die Segel anders setzen, um noch schneller zu sein. Ich werde einen Berg bauen, um noch höher zu gehen“, sagt Egli mit einem Schmunzeln.

Beatrice Egli plauderte mit Kleine Zeitung-Gesellschaftsreporter Thomas Plauder © Hannes Krainz

Leidenschaft und Passion seien in ihrer Familie – die gelernte Friseurin wuchs mit drei Brüdern auf – „dauernd präsent“ gewesen. „Meine Eltern, sie hatten eine Metzgerei, haben das Catering ausgebaut und alles selbst aufgebaut, haben uns das vorgelebt.

Der Erfolg hatte aber auch seinen Preis. 2018 nahm sie sich eine dreimonatige Auszeit bei Freunden in Australien. „Dort habe ich vieles hinterfragt und danach einiges geändert“, plaudert die Sängerin aus. „Nein zu sagen etwa oder dass nicht alle 24 Stunden eines Tages verplant werden müssen.“

Der Traum vom Filmkuss mit Timothée Chalamet

Und dann gibt es da noch die zweite große Leidenschaft, die Schauspielerei. Drei Jahre besuchte Beatrice Egli in Hamburg die Schauspielschule. Ende August kommt sie nun in der SAT.1-Serie „Die Landarztpraxis – Team Sonnenhof“ auf die Bildschirme. Es ist ihre erste Rolle als Schauspielerin.

Aber es soll nicht ihre letzte sein, denn die Schweizerin hat auch noch Träume. „Ich träume davon, weiter Musik zu machen, der Schauspielerei mehr Raum zu geben und auf Reisen zu gehen. Als Beatrice, ohne dass jemand weiß, wer ich bin.“ Und wen sie als Schauspielerin gerne küssen würde, das weiß sie auch. „Timothée Chalamet“, verrät sie herzhaft lachend. Davor singt sie heute aber auf der Starnacht-Bühne ihren neuesten Hit „Zyt zum Heicho“ – Zeit zum Heimkommen.