Am Samstag gegen 5 Uhr in der Früh lenkte ein 38-Jähriger aus dem Bezirk Leibnitz einen Pkw mit Anhänger auf der B 67, der Grazer Straße, im Bereich Obervogau (Gemeinde Straß in Steiermark) in Fahrtrichtung Leibnitz. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Mann, wie Zeugenaussagen bestätigen, aus eigenem Verschulden von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum am linken Fahrbahnrand.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war er in seinem Fahrzeug eingeklemmt und nicht ansprechbar. Die Freiwilligen Feuerwehren Vogau und Obervogau befreiten den Mann. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Unfalllenker mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Roten Kreuz ins LKH Wagna eingeliefert. Die B 67 war im Bereich der Unfallstelle während der Bergungs- und Aufräumarbeiten gesperrt, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Hinsichtlich der Unfallursache laufen die polizeilichen Ermittlungen.