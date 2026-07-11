Das Niggasbauernfest der Freiwilligen Feuerwehr Blumegg-Teipl in der Gemeinde Lannach gehört zu den Event-Fixpunkten in der Region. Zum 60. Mal hätte das Fest am heutigen Samstag (11. Juli) stattfinden sollen. Die Vorbereitungen wurden allerdings von einem schweren Arbeitsunfall überschattet. Das Niggasbauernfest wurde deshalb abgesagt.

Freitagabend war man vor Ort mit den letzten Vorbereitungen beschäftigt. Um eine Leine an einer Dachrinne in vier Metern Höhe zu befestigen, ließ sich ein 54-jähriger Mann mit dem Gabelstapler anheben. Der Mann stand dabei auf den Gabelzinken des Staplers. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der 54-Jährige das Gleichgewicht, rutschte von der Staplergabel und stürzte kopfüber auf den Asphaltboden.

Rettungshubschrauber C12 im Einsatz

Anwesende Ersthelfer, darunter Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr sowie ein First Responder, leiteten umgehend Wiederbelebungsmaßnahmen ein. Der alarmierte Rettungsdienst konnte den Mann stabilisieren. Der Schwerverletzte wurde anschließend mit dem Rettungshubschrauber C12 in das LKH-Universitätsklinikum Graz geflogen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang sowie zu den arbeitsschutzrechtlichen Umständen werden von der Polizei geführt.