Kurz vor der Mattl-Kehre in Fahrtrichtung Edelschrott ereignete sich am Freitagmittag ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer, der Richtung Pack unterwegs war, kollidierte mit einem Pkw. Der Zweiradlenker musste mit dem Notarzthubschrauber versorgt und nach Graz ins Spital gebracht werden, berichtet die Feuerwehr. Auch einer der beiden Pkw-Insassen zog sich leichte Verletzungen zu.

Harald Sabetz, HBI der Freiwilligen Feuerwehr Edelschrott, schildert: „Insgesamt waren zwei Feuerwehren, wir und die Köflacher, im Einsatz. Dazu Rettung und Polizei.“ Über die Schwere der Verletzungen und den genauen Unfallhergang ist derzeit nichts Näheres bekannt.