In Vollbrand stand am Mittwochnachmittag ein Pkw auf der A9 Pyhrnautobahn. Zwei Frauen aus Voitsberg waren in Richtung Graz unterwegs gewesen, als bei Wundschuh plötzlich Rauch aus ihrem Motorraum kam. Die Lenkerin hielt das Auto sofort am Pannenstreifen an, keine Minute zu früh, denn wenig später begann der Motorraum des Fahrzeugs bereits zu brennen.

Die angerückte Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen, doch der Pkw brannte komplett aus. Die beiden Frauen, 60 und 71 Jahre alt, hatten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können und blieben unverletzt. Neben Feuerwehr und Polizei war auch die ASFINAG für die Absicherungsarbeiten angerückt, der erste Fahrstreifen musste im Bereich des Brandes für knapp eine Stunde gesperrt werden. Dadurch kam es zu einem Rückstau von einem Kilometer.