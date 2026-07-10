Nach der Sitzung des VW-Aufsichtsrates Donnerstagabend zu einem umfassenden Sparpaket hat Konzernchef Oliver Blume das Ziel bekräftigt, den kriselnden deutschen Autobauer neu ausrichten zu wollen. Blumes Sparplan ist bei der Aufsichtsratssitzung am Donnerstag laut „SZ“ unter Berufung auf Konzernkreise jedoch durchgefallen. Der Vorstand treibe die Transformation dennoch weiter voran, so der Manager in einem Statement am Freitag.

Unterdessen ist der Absatz von VW im zweiten Quartal um gut acht Prozent eingebrochen. In China sind es sogar mehr als 36 Prozent.

VW reduziert Komplexität

Direkt nach der Aufsichtsratssitzung hatte Blume bereits in einem Video-Statement angekündigt: „Wir reduzieren Komplexität, fokussieren unsere Technologien, richten Produkte, Entwicklung und Produktion noch regionaler in den Märkten aus, bauen Überkapazitäten ab“. Unter anderem soll die Modellpalette um die Hälfte schrumpfen, die Zahl der Ausstattungsvarianten sogar um drei Viertel. Blume sprach von der „umfassendsten Neuausrichtung der Konzerngeschichte“.

Vor der Aufsichtsratssitzung wurde an den deutschen VW-Standorten gegen das Sparpaket protestiert © AFP/Jens Schluter

Die wichtigsten Arbeitnehmervertreter von Volkswagen gehen nun mit Vorstandschef Blume hart ins Gericht. Sie kündigen im Ringen um den Umbau des Autobauers einen „heißen Herbst“ an. Der Vorstand habe sich nach der Sitzung des Aufsichtsrats „mit den bekannten Floskeln zu Wort gemeldet“, heißt es in einem Reuters am Freitag vorliegenden Brief des Konzernbetriebsausschusses an die Belegschaft von VW.

Ultimatum an Blume

Blume greife zu „empathielosen Allgemeinplätzen“. „Nichts davon adressiert die eigentlichen Kernprobleme des Konzerns. Und nichts davon begegnet Euren Ängsten und Sorgen auch nur ansatzweise auf angemessene Weise“, schreibt das Gremium aus Betriebsräten des Konzerns, aller Marken und Töchter sowie der Vertretung der Führungskräfte.

Deshalb habe man Blume ein Ultimatum gesetzt, sich bis Freitag zu erklären. Er hatte dem Aufsichtsrat am Donnerstag seinen „Zukunftsplan“ vorgestellt, mit dem er den Konzern aus der Krise führen will. Unter anderem soll die Zahl der Modelle um bis zur Hälfte eingedampft, die Zahl der Varianten sogar um 75 Prozent reduziert werden. Das könnte zu Werksschließungen und einem erneuten massiven Stellenabbau führen. „Viel zu viel an dem Zukunftsplan weist noch große inhaltliche Lücken, Inkonsistenzen und Widersprüche auf“, heißt es in dem Brief.

Volkswagen-CEO Oliver Blume will den Volkswagen-Konzern „schneller, robuster und wettbewerbsfähiger“ machen © AFP/Ronny Hartmann

„Aktivistische Kurzfrist-Lösungen“

„Wir als Eure Belegschaftsvertretungen wissen nur zu gut, wie hart der wirtschaftliche Druck derzeit ist, wie eng der Wettbewerb und wie zwingend die Notwendigkeit, Dinge grundlegend zu ändern – und zwar auch mittels Stellschrauben, die schmerzvoll sein werden“, kommentiert der Ausschuss die Pläne. Doch müsse klar sein, welches langfristige Ziel der Vorstand damit verfolge „anstelle von aktivistischen Kurzfrist-Lösungen wie Werksschließungen, Sparwut und Arbeitsplatzabbau nach der Rasenmäher-Methode“. Arbeitgeber in der Autobranche nutzten die Krise „allzu oft als Trittbrett (...) für massive Angriffe auf Sozialstandards, Sicherheiten und tarifliche Errungenschaften bis hin zu Phantasien über eine Rückkehr zur 40-Stunden-Woche ohne Lohnausgleich“.

„Unverantwortliche Drohungen“

Wenn der Vorstand das VW-Gesetz, die Mitbestimmung und Standorte infrage stelle, seien das unverantwortliche Drohungen, die Arbeitnehmer „mit aller Macht verhindern“ würden. „Die zweite Jahreshälfte wird anstrengend werden“, bereiten die Gremien die Belegschaft auf die Zeit nach der Sommerpause vor, wenn die Pläne konkretisiert werden sollen. „Aber wir wissen auch: Sollte es zu einer längeren Auseinandersetzung mit dem Konzernvorstand kommen, können wir uns auf alle Belegschaften im Konzern verlassen.“