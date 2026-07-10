Von 25. bis 30. Juni vertraten sechs Sportlerinnen und Sportler aus Neudau die Lebenshilfe Hartberg bei den 9. Nationalen Sommerspielen von Special Olympics Österreich in Wien. Markus Gleichweit, Elfriede Hirschbeck, Werner Höfler und Patrick Jandl gewannen im Boccia-Teambewerb die Silbermedaille. Angelika Nemeth und Katharina Thuroczy erreichten im Boccia-Doppelbewerb den siebenten Platz. Begleitet wurden sie von Elke Obermayer, Jasmin Potzmann, Stephan Schiester und Maximilian Winkler.

Neben den sportlichen Bewerben standen auch die gemeinsamen Erlebnisse im Mittelpunkt. Das Team besuchte die Eröffnungsfeier, verfolgte andere Wettkämpfe und knüpfte neue Kontakte. Ein Freizeit-Highlight war der spielfreie Sonntag: Während ein Teil des Teams in der Wiener Seestadt baden ging, besuchte eine zweite Gruppe das Kunsthistorische Museum. In Erinnerung bleiben auch die gemeinsamen Abende am ÖFB-Campus und die besondere Atmosphäre während der gesamten Sommerspiele.