Mit einer Goldmedaille und starken Platzierungen kehrten vier Athleten der Judenburger Tagesstruktur der Simultania Liechtenstein von den Special Olympics-Sommerspielen in Wien zurück. Nach vier Jahren intensivem Training beim ESV Weißkirchen wurden Einsatz, Disziplin und Teamgeist nun vergoldet.

Begleitet und vorbereitet wurde das Team von Mirella Diechler, Sport-Instruktorin und Begleiterin im Behindertenbereich, sowie den ehrenamtlichen Trainern Gerhard und Sepp vom ESV Weißkirchen. „Mein Ziel war es immer, mit ihnen an den Special Olympics teilzunehmen, um ihnen Erfolgserlebnisse zu ermöglichen“, erzählt Diechler.

Hitze war eine zusätzlich Herausforderung

Sie arbeitet seit September 2022 bei der Simultania und brachte ihre Leidenschaft für Sport in die Arbeit mit. „Anfangs habe ich mit den Bewohnern Stockschießen gemacht, obwohl ich selbst keine Ahnung davon hatte. Aber es hat allen unglaublich viel Freude bereitet“, sagt sie schmunzelnd.

Die sportlichen Erfolge können sich sehen lassen. Im Einzel- und Lattenbewerb erreichten die Athleten einen siebenten, fünften und vierten Platz sowie eine Goldmedaille. Im Mannschaftsbewerb belegte das Team den vierten Rang.

Große Emotionen beim Simultania-Team bei den Special Olympics © Kk

Zu den Athleten gehörten Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen, darunter zwei Personen aus dem Autismus-Spektrum, ein Teilnehmer mit Down-Syndrom sowie eine Person, die eine schwere kognitive Beeinträchtigung hat.

Neben den sportlichen Herausforderungen spielte das Wetter eine Rolle. „Die Hitze hat uns alles abverlangt. In Wien hatte es 39 Grad“, berichtet Diechler. Mit eingefrorenen Trinkflaschen, Handventilatoren und Sprühflaschen halfen sich die Teilnehmer durch die heißen Tage. Aufgrund der Temperaturen mussten einige Outdoor-Bewerbe abgesagt werden.

Nächste Sommerspiele in zwei Jahren angepeilt

Der Mannschaftsbewerb wurde dennoch durchgeführt. „Wir wurden aufgrund unserer Leistungen in eine starke Gruppe eingeteilt und trafen auf sehr gute Gegner. Von neun bis zwölf Uhr spielten wir praktisch ohne Pause. Zwischen ,Ich kann nicht mehr‘ und ,Wir schaffen das‘ war alles dabei“, erzählt Diechler.

Gerade deshalb sei der vierte Platz für das Team wertvoll. „Diese Platzierung ist das Ergebnis von Zusammenhalt, Einsatz und großem Kampfgeist. Unsere Athleten sind über sich hinausgewachsen.“

Die Begeisterung war am Ende so groß, dass die Mannschaft bereits Pläne für die Zukunft schmiedete. Der gemeinsame Abschiedsgruß nach den Bewerben lautete: „Wien, wir kommen wieder!“. Denn in zwei Jahren finden die nächsten Sommerspiele der Special Olympics statt.