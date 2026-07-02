Mit einer stimmungsvollen Schlussfeier gingen die 9. Nationalen Sommerspiele von Special Olympics Österreich in Wien zu Ende. Rund 1800 Sportler und Sportlerinnen mit und ohne intellektueller Beeinträchtigung aus ganz Österreich machten die Veranstaltung zu den größten Nationalen Sommerspielen in der Geschichte von Special Olympics Österreich.

Jubeln können die steirischen Teilnehmer: 170 Medaillen haben die weiß-grünen Teilnehmer gewonnen: 60 Mal Gold, 54 Mal Silber und 56 Mal Bronze.

Special Olympics: Weltrekordversuch geglückt

Die außergewöhnliche Hitzewelle stellte das Organisationsteam jedenfalls vor Herausforderungen, wie sie der Verband bisher noch nicht erlebt hat. Am Ende überwiegt dennoch die Freude: Die Rekordspiele wurden ihrem Motto „Gemeinsam grenzenlos“ in jeder Hinsicht gerecht. Bevor die Special-Olympics-Flagge eingeholt und die „Flamme der Hoffnung“ Montagabend erlosch, sorgte Special-Olympics-Botschafter Philipp Jelinek unmittelbar vor der Schlussfeier für einen ersten emotionalen Höhepunkt. Gemeinsam mit den Sportlern, Trainern, Volunteers und dem Publikum gestaltete er die größte inklusive Trainingseinheit Österreichs. Der Weltrekordversuch wurde dabei vom Österreichischen Rekordinstitut offiziell anerkannt und bestätigt.