Lange lag Gregor Mühlberger seiner Frau in den Armen, während um ihn herum die Leute jubelten und kleine Fahnen schwenkten und der kühle Wind auf der Kaiser-Franz-Josefs-Höhe blies. „Es ist ein sehr emotionaler Sieg“, sollte er etwas später dick eingepackt sagen. Er schluckte. „Und noch einmal Glocknerkönig zu werden, ist wunderschön. Ich habe gewusst, dass ich gut drauf bin und mir der Anstieg liegt. Aber nach der ersten Etappe hatten wir einfach jeden gegen uns.“

62.036 Tage nachdem Kaiser Franz Josef mit seiner Sisi und einer stattlichen Entourage am 2. September 1856 von Heiligenblut aus auf den Weg zur Pasterze erklommen hatte, feierte Mühlberger dort den Sieg. Nach 2014, als er der jüngste Glocknerkönig war, gelang ihm dieses Kunststück wieder. Stunden vor den Profis quälten sich zahlreiche „Hobbetten“ auf ihren Rädern mehr oder weniger schnell die 1935 eröffnete Hochalpenstraße hinauf. Auch vom Salzburgischen aus traten einige die mühevolle Reise an, um Mühlberger auf 2369 Metern Seehöhe triumphieren zu sehen. Und auch ein „Kaiser“ zollte dem Glocknerkönig im Ziel Respekt, während ÖSV-Ass Marco Schwarz am Start dabei war. „Ich bin selbst schon hier heraufgefahren. Natürlich viel langsamer, und es war die reine Qual. Es ist unglaublich, wie Gregor hier heraufgefahren ist“, sagt Franz Klammer, der das Teilstück von Bad Kleinkirchheim aus mit Paco Wrolich im Auto abfuhr und auch die Fans am Streckenrand sah, die Mühlberger ins Schwärmen brachten: „Es fühlt sich an, als würde der Radsport einen richtigen Boom erleben. Wenn du durch das Mölltal fährst und Österreichfahnen siehst, auf denen Mühlberger steht, dann geht einem das Herz auf, und das pusht einen umso mehr.“

Starke Vorstellung

Doch der Sieg war alles andere als ein Zufallsprodukt. Denn der 32-Jährige wusste genau, was auf ihn zukam. Wie schon die erste Etappe in der Steiermark ist er auch den Glockner zuvor abgefahren und wusste über jede Rampe und vor allem den Wind genau Bescheid. „Ich bin vor ein paar Tagen mit meiner Frau hier gefahren, und da waren ähnliche Bedingungen. Dementsprechend wollte ich eigentlich so lange wie möglich mit der Attacke warten.“ Doch es kam anders. „Als Ineos in den Anstieg hineingeballert ist, wusste ich nicht, wie das weitergeht.“ Denn das britische Team verschärfte das Tempo bei Heiligenblut massiv. Einer nach dem anderen riss ab. „Ich habe mich absichtlich in den Haarnadeln nicht umgedreht, weil ich nicht wissen wollte, wie viele noch da sind. Nicht dass ich einen Moralischen bekomme, wenn da noch 50 Leute dabei sind.“ Es waren definitiv weniger, denn bei der Bergwertung Kasereck waren nur noch vier Profis zusammen, und dann kam der Wind so richtig ins Spiel.

Nach einer Attacke von Paul Double (Jayco) in der uneinigen Gruppe konterte der Gesamtführende und setzte sich 4,5 Kilometer vor dem Ziel entscheidend ab. Er kletterte solo über die letzten Serpentinen, wo er ursprünglich erst angreifen wollte. „Ich habe über den Funk gehört, dass ich 40 Sekunden vorne bin. Dann ist es in der Lawinengalerie noch einmal richtig steil geworden, und die Höhenlage ist dazugekommen. Ich habe gemerkt, dass ich nicht mehr so einen Druck auf dem Pedal habe, den ich weiter unten hatte. Ich habe nur gehofft, dass ich mit einem guten Rhythmus drüberkomme.“ Im letzten flachen Stück hat er noch einmal beschleunigt, während seine Konkurrenten sogar wegbrachen und bis ins Ziel Plätze verloren.

„Auf uns hat es jeder abgesehen“

Mühlberger hat nun im Gesamtklassement einen Vorsprung von 1:31 Minuten. Von einer Vorentscheidung will er aber noch nichts wissen. „Wir müssen erst in Wien über die Linie fahren, aber es war sicher ein großer Schritt in die richtige Richtung.“ Zudem führt er vor der dritten Etappe in der Punkte- und Bergwertung. Los geht es am Freitag in Lienz, das Ziel ist 189 Kilometer später in St. Johann/Alpendorf. Das Nationalteam kann sich auf einige Angriffe gefasst machen. „Für uns gibt es keinen leichten Tag mehr. Auf uns hat es jeder abgesehen. Wir haben aber wieder gezeigt, wie stark wir sind, und solche Tage pushen mehr und geben den Jungs hoffentlich auch Motivation“, sagt Mühlberger. „Ich denke nicht, dass wir uns vor irgendwem fürchten müssen. Wir haben bewiesen, dass wir zu den Besten gehören, und jetzt schauen wir, dass wir das noch drei Tage durchbringen.“