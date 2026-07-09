Stunden vor dem Feld der Tour of Austria plagten sich die Hobbyfahrer die legendäre Hochalpenstraße hinauf, um beim Kreisverkehr dann doch zur Kaiser-Franz-Josefs-Höhe abzubiegen. Speziell auf der Salzburger Seite kosteten ein paar Pedalritter vor allem die Wohnwagenbesitzer ein paar Nerven. Doch an diesem Tag hatte der Radsport Vorrang. Und als schon lange die Straße für die Profis gesperrt war, setzte es die ersten Attacken im Peloton. Kurz nach dem Start in Bad Kleinkirchheim wurden immer wieder Versuche unternommen, gelungen ist es dann erst nach rund 50 Kilometern. Neun Fahrer setzten sich ab. An der Spitze des Feldes kontrollierte das österreichische Nationalteam das Tempo für den Gesamtführenden Gregor Mühlberger, der die erste Etappe von Graz nach Gamlitz gewonnen hatte.

Bei der Bergwertung in Winklern, die 39 Kilometer vor dem Anstieg zum Glockner abgenommen wurde, hatte die Gruppe noch gut vier Minuten Vorsprung. Mit der Anfahrt auf Heiligenblut begannen auch die World-Tour-Teams, sich in Position zu bringen. Das Tempo wurde höher, der Zeitpolster schwand. „Ineos“ übernahm das Kommando in der Nachführarbeit und so wurde auch die Gruppe im Anstieg zum Kasereck gestellt. Mühlberger war kurz nach Heiligenblut auch auf sich alleingestellt. Bei der Mautselle waren nur noch elf Fahrer im Rennen um den Tagessieg, es wurden sukzessive weniger und schon vor der Abnahme der Bergwertung waren Mühlberger und Paul Double (Team Jayco AlUla) übrig, Carlos Rodríguez (Netcompany INEOS) war kurz dahinter.

Mühlberger überließ Double die Führungsarbeit und klebte am Hinterrad des Briten. 4,5 Kilometer vor der Ziellinie ging dann der Oberösterreicher All-in: Er distanzierte die Konkurrenz Tritt für Tritt und war nicht mehr zu bändigen. Er holte im zweiten Rennen den zweiten Tagessieg und legte nahe dem höchsten Punkt Österreichs den Grundstein für den Gesamtsieg.

Vierte Etappe auf der Kaiser-Franz-Josefs-Höhe

Zum vierten Mal endete eine Etappe der Tour auf 2369 Metern Seehöhe. Die Höhe trägt den Namen, weil ebendort vor 170 Jahren der Kaiser mit seiner Gattin Sisi samt Entourage nach einer Wanderung von Heiligenblut aus den größten Berg Österreichs bestaunt hat. Das war am 2. September 1856. 78 Jahre später wurde die Hochalpenstraße eröffnet. Damals blieb übrigens sogar etwas Geld übrig, mit dem der Aufstieg zur Edelweißspitze gepflastert wurde.

Am Freitag rollt das Feld in Lienz los (Start der dritten Etappe um 10.40 Uhr). Sie führt von den Dolomiten aus über den Felbertauern ins Salzburgische. Das Ziel liegt zum 16. Mal im Rahmen der Rundfahrt in St. Johann/Alpendorf.