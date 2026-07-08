Gregor Mühlberger wusste genau, wo er den Hammer fallen lassen wird, als er die regelrechte „Mauer“ in Glanz mit der ersten Gruppe überstanden hatte. 21,7 Prozent steil war der Anstieg, den die jubelnden Fans säumten. Dann kam der lange Anstieg entlang der Grenze, den Mühlberger am Vortag bei der Streckenbesichtigung als den Punkt für die Attacke ausgemacht hatte. Und er schlug gnadenlos zu, brachte 15 Sekunden Vorsprung zwischen sich und seine Verfolger – und trat in die Pedale. Immer wieder blickte er sich auch in der Abfahrt um und kurbelte mit Herzblut. „Ich bin ziemlich lang geworden am Schluss“, sagte er im Ziel, „als ich sie hinter mir gesehen habe, dachte ich schon, das war‘s. Aber es ist sich ausgegangen.“ Elf Sekunden Vorsprung waren es schließlich im Etappenziel in Gamlitz. „Ich bin sehr froh, dass ich meinen Wegbegleitern, meiner Familie, meinen Freunden, den Fans und allen, die es ermöglicht haben, dass ich hier fahren kann, mit dem Sieg etwas zurückgeben kann.“ Es war der zehnte Sieg als Profi für den 32-Jährigen, der erste bei der Österreich-Rundfahrt.

Die Etappe, die auf dem Grazer Mariahilferplatz unter dem Applaus der Zuschauer gestartet wurde und über die Weststeiermark in den Süden führte, war lange geprägt von einer kleinen Spitzengruppe, die mehr als sieben Minuten vor dem Feld fuhr. Am Fuße des brutalen Anstiegs platzte der Traum vom Sieg, denn die Teams der World-Tour sorgten dort für ein hohes Tempo.

In den letzten zwei Stunden des Rennens ist Mühlberger dazu ohne Funk gefahren. Nationalteamtrainer Tom Binder hat ihm zwar aus dem Betreuerauto ein neues Gerät gegeben, doch brachte er das in der Belastung nicht unter das Trikot. „So ist es ein bisschen eine Kamikaze-Partie geworden. Ich bin ziemlich tief gegangen. Ich weiß nicht, ob das das Richtige für die zweite Etappe war. Aber ich freue mich wahnsinnig“, sagte der Decathlon-Profi, der hier für das österreichische Nationalteam fährt, nach seinem ersten Etappensieg im Rahmen der Österreich-Rundfahrt. Ohne die Abstände ins Ohr gesagt zu bekommen, drehte er sich immer wieder um, und dabei wirkte er beinahe so, als würde er über die Kuppen der Weinstraße lächeln. „Das war beißen, beißen, beißen –so sieht das bei mir aus.“ Zu kämpfen hatte der gebürtige Niederösterreicher immer wieder. So erkrankte er 2021 an einer schweren Gehirnhautentzündung und konnte mehrere Monate nicht trainieren. Aktuell fühle er sich aber in der Form seines Lebens, erzählte er.

Weinstraße ist nicht die neue Liebe

Ob die Weinstraße nun seine neue Liebe sei, wurde er gefragt. „Nicht ganz“, sagte er mit einem Lachen. „Ich fühle mich doch eher in den langen Anstiegen wohler.“ Aber offensichtlich kann er es auch über die wilden Rampen der Südsteiermark recht gut, wenn pure Kraft gefragt ist. „Am ersten Tag einer Rundfahrt weiß man nicht wirklich, wie gut es nach so einer langen Vorbereitung geht. Ich bin doch lange keine Rennen gefahren und hatte einen wirklich guten Tag.“ Seit dem Giro, bei dem er Felix Gall zum zweiten Gesamtplatz eskortiert hat, war er kein Rennen mehr gefahren. Er ließ die Tour de Suisse, bei der er Kapitän von „Decathlon“ gewesen wäre, aus und bereitete sich intensiv auf die Tour de France vor.

Erst am vorletzten Tag des Höhentrainingslagers erfuhr er, dass er doch nicht in Frankreich am Start sein würde. Der Frust saß tief, und so nutzte er die Chance, für den heimischen Verband zu fahren. „Ich kann es fast nicht glauben, dass es mir auf dieser Etappe so aufgegangen ist. Ich hatte den Fokus eigentlich mehr auf den Glockner gelegt. Aber jetzt wird es doch ein bisschen ein anderes Rennen.“ Denn nun muss das Nationalteam das Rote Trikot des Gesamtführenden gegen alle Angriffe verteidigen. „Mein Team war brutal. Die Jungs sind ein Mega-Rennen gefahren und waren voll motiviert. Das war der erste Tag, an dem wir gemeinsam gefahren sind, und es macht mit ihnen richtig Spaß. Chapeau! Auch wenn sie um einiges jünger sind als ich, bin ich begeistert davon, was sie draufhaben.“

2014 hatte er sich bei seiner ersten Ö-Tour-Teilnahme zum bis heute jüngsten Glocknerkönig gekürt. Damals wurde von der anderen Seite gefahren. Den Anstieg am Donnerstag zur Kaiser-Franz-Josefs-Höhe hat er sich mit seiner Frau Astrid, die früher selbst Rennen gefahren ist, am Samstag noch einmal genau angesehen. „Die Beine werden zeigen, was geht. Aber ich werde erst sehr spät attackieren. Es wird richtig schwierig. Die Höhe kommt dazu – und wenn Wind ist, ist dort Gegenwind.“ Zum ersten Mal wird Mühlberger das Führungstrikot bei seiner Heimatrundfahrt tragen: „Und das auf der Glockneretappe – the pressure is on.“ Der Druck ist da. Doch den wollte er auch, denn der Gesamtsieg ist sein großes Ziel. Mit ihm würde die Kränkung, für die Tour übergangen worden zu sein, wohl endgültig vergessen sein.

So wie scheinbar auch das Team Decathlon bald Vergangenheit ist: Die Gerüchte, dass er und Felix Gall den französischen Rennstall in Richtung Lidl-Trek verlassen, verdichten sich immer mehr. Doch vor dem 1. August, wenn sich das Transferfenster öffnet, werden diese nicht kommentiert, so fix sie auch schon vermeldet werden.