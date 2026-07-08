An sich hatte sich Gregor Mühlberger für die Tour de France vorbereitet. Dort sollte er dem jungen französischen Hoffnungsträger des Decathlon-Teams, Paul Seixas, zu Diensten sein. So, wie er es auch bei Felix Gall gewesen war, als der beim Giro d‘Italia zu Gesamtrang zwei fuhr. Dann kam die Ausbootung – und Mühlberger ließ sich überreden, doch einmal anzufragen, ob er nicht bei der 75. Auflage der Tour of Austria fahren würde. Er durfte, als Teil des österreichischen Nationalteams. Eine goldrichtige Entscheidung: Denn Mühlberger feierte gleich zum Auftakt der Tour auf den harten 188 Kilometern von Graz über die Weststeiermark und alle drei Weinstraßen nach Gamlitz einen Sieg – und geht damit im Roten Trikot des Gesamtführenden auf die Etappe von Bad Kleinkirchheim hinauf auf die Franz-Josefs-Höhe und den Großglockner.

Ein Sieg, den Mühlberger im Stile eines ganz Großen herausgefahren war. Denn nach dem letzten „Scharfrichter“, der bis zu 21 Prozent steilen Steigung nach Glanz, setzte sich Mühlberger ab und zog die letzten Kilometer bis ins Ziel solo durch, ließ sich von den erst am Ende anstürmenden World-Tour-Teams nicht mehr einfangen und siegte knapp zehn Sekunden vor Kevin Vermaerke (Team UAE), Hector Alvarez Martinez (Lidl) und Bauke Mollema. Erfreulich: Der frischgebackene Staatsmeister Michael Gogl (Alpecin) kam auf Rang sechs. „Es war ein bisschen eine Kamikaze-Partie, aber ich bin ganz tief reingegangen. Und es macht mich stolz, im Dress des Nationalteams heute vorne zu sein“, sagte Mühlberger.

Unter dem Applaus der Zuseher rollte die 75. Tour of Austria auf dem Grazer Mariahilferplatz los. Bis zur Stadtgrenze wurde das Feld neutralisiert in die heimliche Königsetappe geführt, und Petrus ließ einen Tropfen auf die Erde nieder. Mit dem Steinberg wurden schon die Messer zwischen die Zähne genommen. Eine Gruppe von vier Fahrern, bestehend aus Loïc Bettendorff, Tobias Nolde, Tim Gloßner und Mauro Brenner, setzte sich ab und machte sowohl den ersten Zwischensprint in Voitsberg (Bettendorff) als auch die erste Bergwertung auf der Schilcherweinstraße (Nolde) aus. Christoph Holzer von WSA Graz machte sich mit Filip Lepka auf die Jagd nach den Ausreißern, doch die beiden wurden in Oberhaag wieder vom Feld geschluckt.

Bis zu sechs Minuten Vorsprung

Mit einem Vorsprung von sechs Minuten brauste die Spitze durch das Saggautal samt Zwischensprint in St. Johann (Bettendorff) und weiter in Richtung St. Andrä. Dort begann der Anstieg zum Demmerkogel und nach Kitzeck. Die Bergwertung ging an Bettendorff. Im Anstieg zeigte sich neben den World-Tour-Teams auch die Nationalmannschaft rund um Gregor Mühlberger in den vorderen Positionen. Der Vorsprung schmolz um 1:30 Minuten, ehe es hinunter nach Fresing und in Richtung Heimschuh ging. Dort rollte das Feld auch an der Heimat von YART (Yamaha Austria Racing), dem amtierenden Weltmeister in der Langstrecken-WM der Motorräder, vorbei. Unter dem Diktat der Profi-Teams wurde der Vorsprung sukzessive verkleinert. Am Karnerberg blieben nur noch Nolde und Gloßner übrig.

Schon bei der ersten Zieldurchfahrt in Gamlitz war die Strecke von zahlreichen Fans gesäumt. Unter diese mischten sich auch Nici Schmidhofer und Eishockey-Spieler Lukas Haudum. Er kam mit dem Rad von Graz, mit den Profis würde er sich aber nicht anlegen: „Nach 40 Sekunden ist dann Schluss“, sagte er mit einem Lachen, während das Feld in Richtung Glanz rollte. Dort, nahe der slowenischen Grenze, wartete der Hammeranstieg mit einer maximalen Steigung von 21,7 Prozent. Unter den elf Fahrern, die oben an der Bergwertung mit einem kleinen Vorsprung ankamen, waren auch Mühlberger und der frisch gebackene Meister Michael Gogl (Alpecin - Premier Tech). Der Rest lief für Mühlberger nahezu wie im Film – mit Happy End.