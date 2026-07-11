Hinter einem schlichten Holzzaun, über den sich eine üppige Hecke neigt, verbirgt sich das Zuhause der Feldbacher Künstlerin Roswitha Dautermann. Von der Straße aus wirkt das weiße Reihenhaus mit schwarzem Balkon in Raabau (Gemeinde Feldbach) unscheinbar.

Augen, die willkommen heißen

Doch schon der Weg zum Eingang des in den 1970er-Jahren erbauten Hauses macht deutlich, dass der erste Eindruck wohl trügt. Links führt eine von der Witterung rostig gewordene rote Stahlmauer, geschmückt mit drei runden Kunstwerken, zum Eingang. Rechts säumen drei Skulpturen den Weg zum Wohnhaus – die „Köpfe im Sturm“, wie Dautermann erklärt.

An der Hausfassade wacht über all dem ein großes Augenpaar, das jeden Ankommenden mit freundlichem Blick zu begrüßen scheint. „In den 50er- bis 70er-Jahren war es Mode, Fassaden auf diese Art und Weise zu bemalen. Darauf habe ich Bezug genommen“, erklärt Dautermann. Die Augen seien ihren eigenen nachempfunden und sollen Offenheit ausdrücken. „Bisher hat sich auch keiner meiner Nachbarn bei mir darüber beschwert, sich beobachtet zu fühlen“, lacht Dautermann.

Zwischen Gemälden, Jesus-Figuren und Glasvasen

Die Verbindung von Kunst und Persönlichkeit setzt sich im Inneren des Hauses fort. Ob im Vorraum, in der Küche oder im schlicht im Bauhaus-Stil eingerichteten Wohnzimmer: Zahlreiche Gemälde, Skulpturen und Stelen dienen als besondere Blickfänge und verleihen den Räumen ihren ganz eigenen Charakter.

„Die meisten Schätze hier habe ich von ehemaligen Studienkollegen, manche stammen von meinem Ex-Mann Curd oder von mir selbst. Und auf Flohmärkten finde ich auch immer wieder besondere Stücke, aus denen ich neue Dinge mache“, erzählt Dautermann. Zu diesen Flohmarktfunden zählen auch zahlreiche Jesus-Figuren, die sich im gesamten Haus finden lassen. Eine solche Christus-Figur hängt auch im Wohnzimmer. Dautermann hat sie mit Federn verziert. „Für mich drückt das eine Form der Auferstehung aus. Andere meinen, er sieht eher wie ein Indianer aus“, sagt Dautermann schmunzelnd.



Die gebürtige Feldbacherin sammelt auch historische Dosen und kleine Schmuckschatullen. Auch mundgeblasene Glasvasen zählen zu ihren Schätzen. Ein Lieblingsstück hat die 63-Jährige nicht. Dennoch gibt es ein Kunstwerk in ihrem Haus, das ihr derzeit besonders viel Freude bereitet: eine Stele aus Nussholz mit runden Metallelementen.

Für Roswitha Dautermann ist Kunst ein wesentlicher Bestandteil ihres Lebens – auch ihr Zuhause zeugt von dieser Leidenschaft © KLZ / Ramona Lenz

„Ich habe sie selbst gefertigt. Die Metallelemente lagen lange auf dem Dachboden herum und stammen vom Flohmarkt. Oft brauche ich eine Weile, bis ich weiß, was ich daraus mache“, sagt Dautermann. Generell hat die Feldbacher Künstlerin viele eigene Werke in ihrem Haus hängen und stehen. „Wenn ich meine Arbeiten lange genug bei mir behalte, weiß ich, dass sie gut geworden sind.“

Wohnraum, Atelier und Kunstgalerie

Im Haus lebt die 63-Jährige schon seit 1986. Als sie sich entschied, nach ihrem Studium an der Hochschule für Angewandte Kunst in Linz wieder in ihre Heimat zurückzukehren, lebte sie allerdings zunächst in einer Mietwohnung in Feldbach. „Weil ich eine Keramikwerkstatt hatte und für meine journalistische Arbeit damals auch ein Büro brauchte, haben mein damaliger Mann und ich ein größeres Haus gesucht“, erklärt sie.

Fündig geworden sind sie dann in Raabau, wo die Familie Schleich als Eigentümerin einen Käufer suchte. Heute sind aus den Büroräumen zwei Schauräume für ihre Kunstwerke geworden. Die Garage hat sich in eine Keramikwerkstatt verwandelt und der Dachboden ist zum Atelier geworden. „Ich bin gerne zu Hause, aber auch sehr viel unterwegs. Wenn Wohn- und Arbeitsplatz so eng miteinander verbunden sind, dann braucht es oft auch einen Tapetenwechsel.“

Seit der Trennung von ihrem Mann lebt sie allein in dem rund 300 Quadratmeter großen Haus mit elf Räumen. Langweilig wird ihr in ihrem farbenfrohen und facettenreichen Zuhause, in dem Kunst und Wohnen harmonisch miteinander verbunden sind, aber nicht. „Ich gestalte meine Wohnräume oft um. Wenn Dinge zu lange am selben Platz stehen oder hängen, verliert man irgendwann den Blick dafür.“