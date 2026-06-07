Ein 300 Jahre altes Bauernhaus, eine kleine pastellgelbe Kapelle, ein Wirtschaftsgebäude, eine Garage und dann steht da noch mittendrin ein zweistöckiges Einfamilienhaus, das ein bisschen so aussieht, wie ein länglicher Legostein mit einem Trapezdach. Das ist das Reich von Ulrich und Daria Arzberger in Kaag (Gemeinde Edelsbach bei Feldbach), das sie sich seit 14 Jahren aufbauen.

Den Grundstein legten sie mit ihrem Wohnhaus, das bis heute das Erste ist, das einem vorbeifahrenden Autofahrer ins Auge stechen dürfte. Mit seiner vollständig aus Holz gebauten Fassade und ihrer leicht schiefen Optik zieht das Haus Aufmerksamkeit auf sich. „Anfangs waren die Nachbarn schockiert und nannten es Tabakhütte“, erinnert sich Ulrich Arzberger lachend. Inzwischen hat sich das gelegt, nicht zuletzt, weil das Haus und sein Architekt Hannes Freißmuth 2015 den Holzbaupreis Steiermark 2015 gewannen.

Verliebt in einen verlassenen Bauernhof

Danach blieben sogar einige Nachbarn stehen, um sich den Ort genauer anzuschauen, in den sich auch die Familie Arzberger 2012 verliebt hatte. Nachdem es sie mit Zwischenstationen in Wien und Rom nach Feldbach verschlagen hatte, wollten sie auch „so richtig aufs Land ziehen“, erzählt Daria Arzberger. Den Kaager Hof entdeckten sie auf Willhaben. Als sie ihn besichtigten, war schnell klar, dass sie hier bleiben wollen.

„Neben den leerstehenden Gebäuden waren nur noch ein Hahn und eine Katze übrig. Unserer Tochter hat das sofort gefallen. Da waren auch wir überzeugt, an die viele Arbeit dachten wir nicht“, erinnert sich Ulrich Arzberger. Das Bauernhaus aus- und umzubauen, erschien ihnen dann aber doch zu teuer und aufwendig und so entschieden sie sich für einen Neubau.

Die stolzen Bauherren vor dem kürzlich renovierten Bauernhaus © KLZ / Jonas Rettenegger

Holzhaus für den Forstinspektor

Dass dieser vollständig aus Holz sein würde, war von vornherein klar: Ulrich Arzberger ist Leiter der Bezirksforstinspektion Südoststeiermark und auch seine Eltern in Fischbach wohnen in einem 500 Jahre alten Holzhaus. „Das Wohnklima ist super und es sieht einfach toll aus“, streicht Daria Arzberger weitere Vorteile des Baustoffs hervor.

Gemeinsam mit dem Architekten setzten sich die beiden dann an die Planung. Erste etwas verrücktere Vorschläge seien dann in dem Design mit den schräg abgesägten Brettern in der Verschalung und den wenigen Fenstern gemündet, erzählt das Paar. Mit Weißtanne aus dem elterlichen Wald stellten sie sicher, dass die Materialien aus der Region kommen.

Möbel aus alten Obstbäumen

Auch bei der Inneneinrichtung nutzte die Familie Arzberger den örtlichen Bestand: Viele der Möbel standen entweder im Bauernhaus oder sind aus dem Holz von Obstbäumen, die am Grundstück wuchsen. „Wir wollten nicht einfach nur einen Kasten reinstellen, sondern auch den Bestand erhalten“, sagt Ulrich Arzberger. So pflanzten sie Flieder und Pfingstrosen um, nahmen Traditionen der Nachbarschaft auf und richteten zuletzt auch das 300 Jahre alte Haupthaus wieder her.

300 Jahre altes Bauernhaus

Aus einem kleinen beengten Bauernhaus wurde so ein offenes, helles Ferienhaus, in dem sich der Charme zahlreicher früherer Leben mit modernen Annehmlichkeiten vermischt. „Wir haben alles gelassen, wie es war. Die Fenster sind zwar neu, aber immer noch unterschiedlich groß, und innen haben wir die Wände mit Schilf und Lehm verputzt“, erzählt Daria Arzberger zufrieden, schiebt aber hinterher: „Das hat uns schon sehr viel Zeit, Geld und Nerven gekostet.“

Auch im Ferienhaus versuchte man möglichst viel vom Bestand zu erhalten, wie man gut an den alten Balken sehen kann, die offen liegen © KLZ / Jonas Rettenegger

Im Endeffekt seien sie trotz der vielen Arbeit zufrieden mit dem neuen, alten Ferienhaus und ihrem Einfamilienhaus – auch nach 14 Jahren Wohnen, sagen Daria und Ulrich Arzberger. Ob sie einen Lieblingsraum haben? Klar, sagt das Paar: „Egal ob zu zweit oder wenn die Kinder zu Hause sind, wir sind fast nur in der Küche. Vor allem dieses gemeinsame Kochen, Essen und egal was – es hat hier Platz.“