Zwei größere Brandeinsätze innerhalb weniger Stunden haben die Feuerwehren des Bereichsfeuerwehrverbandes Judenburg in dieser Woche gefordert. Während am Nachmittag ein Abfalllager in Fisching in Vollbrand stand, mussten Einsatzkräfte bereits am Morgen zu einem Brand in einem Fernwärmekraftwerk in Hohentauern ausrücken.

Gegen 6.20 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren Hohentauern und St. Johann am Tauern zu einem Brand in einem Fernwärmekraftwerk in der Dorfstraße alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen der Maschinenraum sowie das Hackschnitzellager bereits in Flammen. Zur Unterstützung wurden die Feuerwehren Möderbrugg und Trieben nachalarmiert.

Mehrere Atemschutztrupps gingen zur Brandbekämpfung vor und konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen. Anschließend wurden umfangreiche Nachlöscharbeiten durchgeführt. Mit einer Wärmebildkamera kontrollierten die Feuerwehrleute den betroffenen Bereich auf mögliche Glutnester. Insgesamt standen 26 Feuerwehrmitglieder im Einsatz. Unterstützt wurden sie vom Roten Kreuz und der Polizei.

Abfalllager in Fisching in Vollbrand

Nur wenige Stunden später folgte bereits der nächste Großeinsatz. Um 14.17 Uhr wurden die Feuerwehren Baierdorf und Weißkirchen zu einem Brand in einem Abfalllager in Fisching alarmiert. Als die ersten Kräfte eintrafen, stand das Lager bereits in Vollbrand.

Unter schwerem Atemschutz wurde sofort ein umfassender Löschangriff gestartet. Gleichzeitig errichteten die Einsatzkräfte einen Brandschutz für die angrenzenden Hallen, um ein Übergreifen der Flammen zu verhindern. Aufgrund der Brandausdehnung wurden die Feuerwehren Zeltweg und Judenburg sowie der Atemschutzstützpunkt Stahl Judenburg nachalarmiert.

Dank des raschen und koordinierten Einsatzes konnte eine Ausbreitung auf weitere Lagerbereiche verhindert werden. Nach dem Ablöschen der Flammen wurde das Brandgut mit schwerem Gerät aus der Halle geräumt, um verbliebene Glutnester zu beseitigen. Bei diesem Einsatz standen fünf Feuerwehren mit zwölf Fahrzeugen und 54 Feuerwehrleuten im Einsatz. Auch hier unterstützten das Rote Kreuz und die Polizei die Arbeiten vor Ort.

Damit waren bei den beiden Brandeinsätzen insgesamt neun Feuerwehren des Bereichsfeuerwehrverbandes Judenburg sowie 80 Einsatzkräfte gefordert. In beiden Fällen konnte durch das rasche Eingreifen der Feuerwehren größerer Schaden verhindert werden. Die Ermittlungen zu den Brandursachen laufen.