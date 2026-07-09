„Wir sind die Flamme, die nicht erlischt.“ Ein markiger Spruch, mit dem eine rechtsextreme Gruppe versucht, auf sich aufmerksam zu machen. Vor allem auf Social-Media-Plattformen wie TikTok, aber auch in der realen Welt.

Als ihr Betätigungsfeld hat sich die „Aktion 451“, wie sich die Gruppe nennt, die Universitäten ausgesucht. Ihre Ziele sind klar: Die Hochschulen sollen rechter werden, sie wollen neue Mitglieder und Einfluss gewinnen und so den öffentlichen Diskurs bestimmen.

Waren es bisher Unis in Deutschland sowie in Wien und Graz, auf denen die „Aktion 451“ aktiv war, hat sie ihr „Arbeitsgebiet“ seit Mai auf die Uni Klagenfurt ausgedehnt. Dort stellten sie auf dem Dach des Hauptgebäudes das Kürzel „A451“ aus übergroßen Buchstaben und Zahlen auf. Vor und in der Uni verteilen die rechten Aktivisten Flyer.

Gespräche mit Staatsschutz

Die Verantwortlichen wollen diese „Versuche, universitätsöffentliche Sichtbarkeit“ zu erlangen, wie es Uni-Sprecherin Annegret Landes nennt, unterbinden. Die Flamme, die nie erlischt, soll gar nicht erst entzündet werden.

Auch wenn man derzeit von keiner konkreten Gefahrenlage ausgeht, will man auf weitere Aktivitäten der „Aktion 451“ vorbereitet sein. Dazu fand Anfang Juli ein Gespräch zwischen Vertretern der Uni, der Landespolizeidirektion (LPD) und dem Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) statt. „Die Universitätsleitung hat die Vorfälle zum Anlass genommen, gemeinsam mit den Sicherheitsbehörden die aktuelle Lage zu bewerten und Maßnahmen für eine noch engere Zusammenarbeit zu vereinbaren“, heißt es in einer Stellungnahme.

Sicherheitskomitee eingerichtet

Vereinbart wurde unter anderem die Einrichtung eines Sicherheitskomitees zwischen Uni und LPD, das sich vierteljährlich treffen wird, um die Sicherheitslage laufend zu beurteilen. Zudem sollen so größere Veranstaltungen an der Uni gemeinsam vorbereitet werden, „um Sicherheitsaspekte frühzeitig zu bewerten und entsprechende Maßnahmen abzustimmen“, teilt die Uni-Leitung ihren Mitarbeitern mit.

Wer steckt hinter der „Aktion 451“? Die Mitglieder der Gruppe sind alle öffentlich nicht bekannt, mit einer Ausnahme: Hannah Kornmesser. Sie ist, zumindest in manchen Social-Media-Videos, das Gesicht der „Aktion 451“. Kornmesser ist 22 Jahre alt, studiert Kunstgeschichte und ist Landesvorsitzende des Rings Freiheitlicher Studenten (RFS) in Salzburg.

Hinter der „Aktion 451“ stehen, wie das Nachrichten-Magazin „Profil“ berichtet, Akteure der „Neue Rechten“. Vor allem mit der rechtsextremen Identitären Bewegung (IB) sind die (personellen) Verflechtungen so groß, dass die „Aktion 451“ als Tarnorganisation der IB gilt. Auch ihre Aktionen – etwa das Besteigen von Gebäuden und das Anbringen von Botschaften samt stylisch-martialischen Video-Dokumentationen davon – erinnern stark an „Auftritte“ der Identitären des Rechtsextremisten Martin Sellner.

Adresse im Hamburg

So gern die „Aktion 451“ öffentlich auffällt, so wenig auskunftsfreudig ist sie im Impressum ihrer Website. Dort gibt es keinen Inhaber, keinen Ansprechpartner, es wird lediglich auf ein „IP Managment“ in Hamburg verwiesen. Dahinter steht, wie Profil recherchiert hat, die Firma „Impressum Privatschutz“. Diese verkauft ihren Namen und ihre Adresse an Dritte – in diesem Fall an eine rechtsextreme Gruppe.

Roman aus den USA

Die Zahl 451 bezieht sich auf den 1953 erschienenen Roman „Fahrenheit 451“ von Ray Bradbury. Darin geht es auch darum, dass Bücher verboten sind und verbrannt werden. 451 Grad Fahrenheit (das entspricht 233 Grad Celsius) ist im Roman jene Temperatur, bei der Papier verbrennt. In Wirklichkeit liegt sie zwischen 440 und 480 Grad. Der Zahlencode 451 steht auch für Zensur, Unterdrückung und Vernichtung von Wissen.