Unternehmerisches Mindset (Denkweise) an Studierende vermitteln will das neue Klagenfurter Universitätszentrum „Aspire“, das ein halbes Jahr nach seiner Gründung am Dienstag offiziell eröffnet wird. Die beiden Leiter, Ruth Lerchster und Erich Schwarz, sprechen nicht vorrangig potenzielle Gründerinnen und Gründer an, sondern – weit darüber hinaus – Menschen, die sich in Zeiten des Wandels in ihrem Unternehmen einbringen und bestehende Organisationen verändern wollen. Die beiden obersten Repräsentanten von „Aspire“ entstammen zwei verschiedenen Ausbildungsästen an der Uni Klagenfurt: Lerchster dem Bereich der Gruppendynamik und Organisationsentwicklung; Schwarz, früher Dekan der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, ist stellvertretender Leiter des neu gegründeten Instituts für Management.

„Wir wollen auf ein innovatives Leben vorbereiten“

Nun widmen sich beide dem Gründergeist: „Wir vermitteln Studierenden die Werkzeuge und eröffnen ihnen die Chance, diese an der Uni auszuprobieren“, erläutert Schwarz. „Wir wollen auf ein innovatives Leben vorbereiten“, betont Lerchster. Dabei helfen soll die Entwicklung neuer Lehrformate. Zum Repertoire gehören etwa Vernetzungsevents, Labs, Praktika und Wettbewerbe. Außerdem wolle man die betriebswirtschaftlich geprägte Sprache für die Kultur- und Geisteswissenschaften anpassen, so Schwarz. Zentral sei auch die Vermittlung sozialer Kompetenzen.

5000 Studierende sollen teilhaben

Ziel sei es, dass in den kommenden drei, vier Jahren jeder Studierende mit dem „Aspire“-Angebot konfrontiert werde, langfristig sollen 5000 Studierende zumindest Teile des Programms absolviert haben, so Lerchster und Schwarz. Dabei gehe es auch um die Vermittlung eines Unternehmer-Bildes abseits von Big Tech-Ikonen wie Jeff Bezos und Elon Musk: „Es gibt nicht nur die Ich-AG, sondern auch das Wir“, sagt Lerchster. Die Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung steht bei „Aspire“ im Fokus. Wer durch das neu gewonnene Rüstzeug zum Gründen ermutigt wurde, wird zu Inkubatoren wie „Build!“ weitergeleitet bzw. kann am KWF-Förderprogramm „vor.GRÜNDEN“ teilnehmen.

Finanziert wird „Aspire“ von der Universität, das Lukrieren von Drittmitteln steht auf der Agenda. Im Lehrangebot gibt es unterschiedliche Formate – vom umfangreichen Nebenfach „Entrepreneurship & Innovation“, über das Entrepreneurship-Zertifikat in drei Modulen bis hin zum Changemaker-Programm für Volksschulkinder ist das Spektrum breit gefächert.