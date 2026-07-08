Wie der Alpenländische Kreditorenverband AKV am Mittwoch, 8. Juli, bekanntgab, wurde über Gläubigerantrag ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt über das Unternehmen von Stefano Cortello aus Villach eröffnet. Der gebürtige Italiener betreibt einen Einzelhandel mit Metallwaren und stellte unter anderem Zäune, Schiebe- und Flügeltore, Geländer oder Aluminiumfenster her. Die Höhe der Passiva ist derzeit noch nicht bekannt, ebenso ist offen, ob von der Insolvenz Dienstnehmer betroffen sind. Zur Insolvenzverwalterin wurde die Villacher Rechtsanwältin Margit Niederleitner bestellt. Gläubiger können ihre Forderungen bis zum 25. August über den AKV anmelden.

Geschäft nach Villach verlegt

Cortello stammt aus Triest und eröffnete im Jahr 2020 ein Geschäftsbüro in der Villacher Innenstadt. Der gelernte Schmied hatte sich damals entschlossen, sein Unternehmen verstärkt nach Österreich zu verlagern. Ein Grund für den nunmehrigen Konkurs ist nicht bekannt.