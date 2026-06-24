Wie der KSV1870 am Mittwoch, 24. Juni, bekanntgab, wurde über das Einzelunternehmen von Anel Rastoder mit Sitz in Paternion am Landesgericht Klagenfurt ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Der Betrieb, der 2012 gegründet wurde, ist in den Bereichen Handel, Erdbewegung sowie Steinmetzgewerbe tätig und führt überwiegend Natursteinarbeiten aus.

Laut dem KSV1870 stehen Aktiva von rund 137.000 Euro Passiva in Höhe von etwa 410.000 Euro gegenüber. Daraus ergibt sich eine Überschuldung von rund 273.000 Euro. Von der Insolvenz sind etwa 67 Gläubiger betroffen. Dienstnehmer beschäftigt das Unternehmen derzeit keine.

Auswirkungen der Corona-Pandemie

Als Ursachen für die wirtschaftlichen Schwierigkeiten nennt der Schuldner die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Der starke Geschäftseinbruch habe nicht mehr kompensiert werden können. Zusätzlich sei ein in den Jahren 2021 und 2022 gestarteter Grabkerzenhandel gescheitert, nachdem der Vertrieb des entwickelten Produkts behördlich untersagt wurde.

Betrieb soll fortgeführt werden

Der Unternehmer beabsichtigt, aufgrund der positiven Auftragslage, seinen Betrieb weiterzuführen. Die Mittel für den angebotenen Sanierungsplan sollen aus der Fortführung des Unternehmens erwirtschaftet werden. Den Gläubigern wird eine Quote von 20 Prozent angeboten. Diese soll in vier Teilzahlungen zu jeweils fünf Prozent erfolgen. Zum Insolvenzverwalter wurde Gustav Ortner bestellt. Die Frist für die Anmeldung von Forderungen endet am 20. Juli. Die Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 4. August statt, die Sanierungsplantagsatzung ist für den 8. September 2026 anberaumt.