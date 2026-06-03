Über das Vermögen der „Panorama Immobilienprojekt GmbH“ mit Sitz in Paternion ist am heutigen Mittwoch, 3. Juni, am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren eröffnet worden. Die Verbindlichkeiten belaufen sich laut Alpenländischen Kreditorenverband auf rund 294.000 Euro. Dem stehen Aktiva von rund 150.000 Euro gegenüber, dabei handelt es sich um Liegenschaftsvermögen.

Vier Gläubiger betroffen

Von der Insolvenz sind vier Gläubiger und keine Dienstnehmer betroffen. Der Betrieb wurde laut Antrag bereits eingestellt. Eine Fortführung oder Sanierung ist nicht beabsichtigt.

Die 2018 gegründete Gesellschaft befasst sich mit Immobilienverwertung, Vermietung und Verpachtung sowie Beteiligungen an anderen Unternehmen. Als Geschäftsführer wird Dietrich Oberdorfer genannt. Gesellschafter sind die „Julean Management und Beteiligungs GmbH“ mit 90 Prozent sowie Oberdorfer mit 10 Prozent. Er ist laut Firmenbuch auch der Geschäftsführer.

Die Ursachen der Insolvenz werden im Antrag nicht angeführt und sollen im Verfahren noch geklärt werden. Zum Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Joachim Bucher aus Villach bestellt. Gläubiger können ihre Forderungen bis 29. Juni anmelden. Die erste Gläubigerversammlung sowie Berichts- und Prüfungstagsatzung sind für 13. Juli angesetzt.