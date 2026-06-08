Am Landesgericht Klagenfurt wurde über das Vermögen der „Silent Quo GmbH“ mit Sitz in der Franz von Tschabuschnigstraße 12 in Villach ein Insolvenzverfahren eröffnet – das vermeldete der Alpenländische Kreditorenverband (AKV Europa).

Der 2019 gegründete Einzelhandel wurde mit Metallwaren, Anstrichmitteln sowie Bau- und Heimwerkerbedarf geführt. Die Höhe der Verbindlichkeiten ist noch nicht genau bekannt. Von der Insolvenz ist ein Dienstnehmer betroffen. Als Geschäftsführer fungiert Roland Puftitsch, der auch als Alleingesellschafter eingetragen ist. Laut Antrag sind eine Fortführung der Gesellschaft sowie ein Sanierungsplan nicht beabsichtigt.

Forderungen können bis zum 30. Juni unter klagenfurt@akveuropa.at eingereicht werden.