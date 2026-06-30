Über einen Gläubigerantrag wurde am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren über die Werbeagentur von Thomas Pressl eröffnet – das vermeldete der Alpenländische Kreditorenverband (AKV Europa).

Neben der Tätigkeit als Werbegestalter ist der Unternehmer auch als Entrümpler und im Geschäftszweig der Hausbetreuung, bestehend in der Durchführung einfacher Reinigungs- und Wartungstätigkeiten, aktiv.

Offene Fragen

Die Höhe der Passiva ist derzeit noch nicht bekannt. Von der Insolvenz ist ein Dienstnehmer betroffen. Zum Insolvenzverwalter wurde Horst Kilzer aus Villach bestellt. Forderungen können über den AKV eingereicht werden. Es handelt sich um ein Konkursverfahren.