Die aktuellen Temperaturen und der Beginn der Sommerferien laden viele Tiroler und Gäste zum Sprung ins kühle Nass ein. Damit ungetrübtem Badevergnügen nichts im Wege steht, werden die Tiroler Badegewässer laufend überwacht.

Dem Tristacher See bestätigen die aktuellen Untersuchungen eine ausgezeichnete Wasserqualität, so wie vielen Tiroler Badegewässern wie etwa dem Badesee Lanser See, Stimmersee oder Heiterwanger See.

Zeugnistag: „Sehr gut“

Nach der Hitzephase hat der Naturbadesee bereits 24 Grad Celsius erreicht, behält aber seine sehr gute Wasserqualität bei. Zwischen 1. Juni und 30. August werden in Tirol jährlich insgesamt 35 Badegewässer im Rahmen von fünf Untersuchungsdurchgängen überprüft. Dabei werden die Wasserqualität sowie pH-Wert, Sauerstoffsättigung oder Sichttiefe nach den Vorgaben der EU-Badegewässerrichtlinie kontrolliert.

Die Badegewässerüberwachung hielt in Tristach bisher immer die höchste Badegewässerqualität fest. Im aktuellen Bericht wurden 34 der 35 Badegewässer mit „ausgezeichnet“ bewertet – nur der Schwarzsee (Kitzbühel) erhält ein „gut“.

„Auch in einer Phase mit anhaltend hohen Temperaturen können sich Einheimische und Gäste auf die ausgezeichnete Wasserqualität der Badegewässer verlassen“, betont Gesundheitslandesrätin Cornelia Hagele. Aktuelle Untersuchungsergebnisse sowie Details zur Badegewässerüberwachung sind online unter www.tirol.gv.at/badegewaesser abrufbar. Der Tristacher See auf 821 Metern Seehöhe gilt als einer der wärmsten Bergseen Österreichs und ist maximal 7,3 Meter tief.