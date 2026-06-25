Was wäre Kärnten ohne seine berühmten Badeseen und ohne die hohe Qualität derselben? Wohl nicht mehr das Gleiche. „Wir müssen auf unsere Seen aufpassen, heute mehr denn je“, lautete der Appell von Günther Weichlinger, Leiter der Umwelt- und Naturschutzabteilung des Landes Kärnten, bei der Auftaktveranstaltung zum 50-Jahr-Jubiläum des Kärntner Instituts für Seenforschung (KIS).

Der ökologische Zustand unserer Gewässer müsse ständig erfasst und überwacht werden, um Grundlagen für Entscheidungen und Schutzmaßnahmen zu schaffen. Das mache das KIS mit „Spezialisten auf hohem Niveau“, die über die Grenzen hinaus Anerkennung ernten, führte KIS-Leiter Georg Santner ins Treffen. Das KIS bündle Monitoring, Laborwissen, ökologische Bewertung, Datenkompetenz und Verwaltungspraxis im Land Kärnten und sei damit einzigartig in Österreich. „Das KIS liefert den besten Seenbericht Jahr für Jahr“, lobte Martin Kainz von der Donau-Uni Krems.

Angewandte Limnologie

Schon in den 1920er-Jahren etablierte sich Kärnten mit Gewässerforschungspionier Ingo Findenegg als Vorreiter der angewandten Limnologie, die später von Hans Sampl geprägt wurde. Aus einem kleinen limnologischen Labor entstand 1975 das KIS, das heute mit 16 Mitarbeitenden ökologische Entwicklungen sichtbar und verständlich macht. So konnte man zum Beispiel die Eutrophierung und Algenproblematik in den Griff bekommen. „Unsere Seen sind Identität, Lebensqualität und Wirtschaftsfaktor und müssen für alle erlebbar bleiben“, betonte Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger, die dem Ansinnen der Wirtschaftskammer, den Wörthersee von einem „natürlichen“ zu einem „erheblich veränderten“ Wasserkörper umzustufen, eine klare Absage erteilte. „Den Wörthersee mit einem energiewirtschaftlich genutzten See wie einem Stausee zu vergleichen, ist absurd.“ Auch der Wörthersee müsse durch Monitoring und Schutz „enkeltauglich“ erhalten bleiben.

Erstmals Werte von 30 Grad

Der Klimawandel setze durch die Temperaturerhöhung auch den Seen zu, führte Santner als einer der Herausforderungen an. Letztes Jahr haben man erstmals Spitzenwerte von 30 Grad gemessen. „Derzeit sind noch keine ökologischen Veränderungen merkbar.“ Doch die Zirkulationsphasen würden immer kürzer. Problematisch sei der hohe Nutzungsdruck durch Freizeitgestaltung, Tourismus, Schifffahrt und Uferverbauung. Darauf zurückzuführen sei wohl auch der Rückgang von Röhrichtflächen, die maßgeblich zur Reinigung von Gewässern beitragen und für viele Tierarten Lebensraum und Nahrungsquelle darstellen, führte Santner aus.

Schilf gehört zur Röhricht-Pflanzengemeinschaft. Laut Analyse von Luftbildern, Ansichtskarten und hunderten Fotos aus dem Landesarchiv habe man für das Jahr 1950 am Wörthersee einen Röhricht-Gesamtbestand von fast 560.000 Quadratmetern errechnet, 2019 konnte nur mehr eine Fläche von etwa 240.000 Quadratmetern festgestellt werden. „Somit ist der Röhrichtbestand seit 1950 um 57 Prozent zurückgegangen, an der Schlangeninsel in Pörtschach sogar um 71 Prozent“.

Geschützter Röhrichtbestand

Schilfrückgang hänge mit Uferverbauung und Wellenenergie von Motorbooten und Schiffen zusammen. An natürlich flach auslaufenden Uferabschnitten werde eine auftretende Welle absorbiert, an einem hart verbauten Ufer aber beim Auftreffen reflektiert. Im Seenmodell 2024 sei eine Verstärkung der Auswirkungen von Motorbootwellen durch eine harte Uferverbauung nachgewiesen worden. „Energiereiche Wellen verstärken die Ufererosion“. Durch die Errichtung von Schilfschutzzäunen wie bei der Kapuzinerinsel im Wörthersee werde eine Teil der Wellenergie absorbiert. „Es zeigt sich eine sehr langsame Erholung des geschützten Röhrichtbestandes“.