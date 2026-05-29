Osttirol staunt und stöhnt in diesen Tagen über hochsommerliche Temperaturen im Mai. In Lienz wurden gar Rekorde geknackt – nirgends in Österreich war es heißer. Wer sich da mit einem Sprung ins kühle Nass des Dolomitenbads erfrischen wollte, stand jedoch vor verschlossenen Freibadtoren. Erst morgen, am Samstag, den 30. Mai, sperrt man endlich auf. Noch einmal zwei Tage später startet am 1. Juni der offizielle Betrieb am Tristacher See. Beide Badeanstalten betreibt die Stadt.

Schuld war ausgerechnet das Wetter

Warum so spät? Die Frage kam auch in der jüngsten Gemeinderatssitzung auf. Bürgermeisterin Elisabeth Blanik (SPÖ) schob die Schuld – Ironie des Schicksals – aufs Wetter. Nicht aufs heurige, sondern auf das der vergangenen Jahre. Da wäre es rund um Pfingsten stets kalt und nass gewesen. „Dass es dieses Jahr anders ist, konnte keiner wissen“, mühte sich Blanik um Verständnis. Den Betrieb binnen kürzester Zeit von fast Null auf Hundert hochzufahren, wäre nicht möglich gewesen. Nun geht es also erst am Wochenende und dann täglich von 9 bis 20 Uhr los. Immerhin: „Die Pommes sind gesichert“, so die Bürgermeisterin. Wie berichtet, gibt es einen „Übergangs-Badwirt“. Shawqi Khaled (47) schaukelt in den kommenden rund drei Monaten das Buffet.

„Unsere Wirtin hat offen, aber die Klos sind zu?“ Bürgermeisterin Blanik bei der Gemeinderatssitzung © Andre Schmidt

Nur eine offene Toilette am Tristacher See

Das im zweiten Jahr von Doris Pussing betriebene Buffet am Tristacher See ist hingegen schon seit Tagen voll im Schwung. Buchstäblich, denn am einzigen Badesee Osttirols herrschte – wie auch im „ViThal“ in Thal-Assling – an Pfingsten Hochbetrieb. Auch ohne Kassa und Badeaufsicht. Und quasi ohne Toiletten. Denn zugänglich sei momentan nur ein Herren-WC an der Seewiese, wie Gemeinderätin Gerlinde Kieberl (Grüne) berichtete. „Unsere Wirtin hat offen, aber die Klos sind zu?“ wunderte sich dann auch Blanik, die schnelle Abhilfe versprach. Schließlich folge dem Konsum von Getränken nunmal der natürliche Lauf der Dinge.