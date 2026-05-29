Es waren Szenen, die in der Tenniswelt für Fassungslosigkeit sorgten. Jannik Sinner war bei den French Open in der zweiten Runde gegen Francisco Cerúndolo lange Zeit auf Erfolgskurs, ehe der Südtiroler in der französischen Hitze völlig den Faden verlor und einen sicher geglaubten Sieg noch herschenkte. Völlig ausgebrannt verabschiedete sich der gezeichnete Superstar nach der Niederlage von den Fans und heizte Gerüchte über den Leistungseinbruch an.

So äußerte sich nun auch Tennis-Legende und Eurosport-Experte Boris Becker zu den dramatischen Szenen bei den French Open. Der Deutsche hat eine eigene Theorie zum Schwächeanfall. „Für mich kann das nicht körperlich sein, das muss geistig sein. Wir wissen nicht, wie es in ihm aussieht. Wie viel Druck macht er sich?“, erklärte Becker im TV. „Er meinte, dass er schlecht geschlafen hat. Wenn man sich Gedanken macht und nervös ist, bekommt man nur schwer ein Auge zu.“

„Kam alles vom Kopf“

Das Monster-Programm der vergangenen Wochen könnte diesbezüglich mitverantwortlich sein. „Man muss einfach mal rechnen: Jannik ist seit Anfang März nur noch unterwegs. Er spielt in Kalifornien, Florida, Monte-Carlo, Madrid und Rom – und gewinnt immer wieder. Aber irgendwann ist dieser Typ auch einmal leer. Er ist ein Mensch und hat einen schlechten Tag erwischt.“ Deshalb mache er weder die Hitze noch körperliche Probleme verantwortlich. „Ich kann das alles nicht glauben und bin der Meinung, dass das alles vom Kopf kam.“