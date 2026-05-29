Morgen, am 30. Mai, kommt es aufgrund einer behördlich genehmigten Versammlung zu einer Totalsperre der A13 Brennerautobahn. Betroffen ist der Abschnitt zwischen der Mautstelle Schönberg und dem Brennerpass in beiden Fahrtrichtungen. Ebenso sind die B182 Brennerstraße sowie die L38 Ellbögener Straße gesperrt. Die Sperre gilt von 11 bis 19 Uhr. In diesem Zeitraum ist eine der wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen Europas unterbrochen.

Auch A10 betroffen

Es ist daher – infolge von Ausweichverkehren – nicht nur auf der Felbertauernstraße zwischen Mittersill und Matrei, sondern auch auf der Tauernautobahn (A10) mit erheblichen Verkehrsbehinderungen und langen Staus zu rechnen. Der ÖAMTC verwies darauf, dass auch mögliche Ausweichrouten heillos überlastet sein dürften. Grund dafür sei neben der Brennersperre auch der erwartete Urlauberschichtwechsel. Auf der A10 in Salzburg wurden zudem Abfahrtsverbote für den Durchzugsverkehr verhängt. Weitere Verbindungen wie der Felbertauerntunnel oder der Reschenpass könnten die zusätzlichen Verkehrsströme ebenfalls nicht aufnehmen. De facto gebe es somit keine echten Alternativrouten. Selbst bei einem großräumigen Ausweichen über die Schweiz dürfte es „eng werden“.

Die Felbertauernstraße AG hat Maßnahmen getroffen, um den erwarteten Mehrverkehr bestmöglich zu bewältigen: Dazu zählt, dass die Besetzung der Mautstelle mit Mitarbeiterinnen auf die maximal mögliche Anzahl erhöht wird. Die in allen Mautspuren verfügbare Teilautomatisierung der Mautabfertigung steigert die Abfertigungsgeschwindigkeit, insbesondere für bereits erfasste Fahrzeug-Kennzeichen.

Personelle Kapazitäten hochgefahren

Elisabeth Kreuzer, Vorstandssprecherin der Felbertauernstraße AG: „Wir haben uns auf die Brennersperre vorbereitet und unsere personellen und technischen Kapazitäten hochgefahren. Unser Ziel ist es, den zusätzlichen Verkehr so effizient und so sicher wie möglich abzuwickeln.“ Trotz dieser Maßnahmen kann es insbesondere in den Hauptverkehrszeiten zu Verzögerungen und Wartezeiten auch auf der Felbertauernstraße kommen. Führt erhöhtes Verkehrsaufkommen in Fahrtrichtung Süd vor der Mautstelle zu einem Rückstau in den Felbertauerntunnel, kann es – im Sinne der Verkehrssicherheit – erforderlich sein, eine Blockabfertigung vor dem Tunnelportal Nord zu veranlassen. Diese Maßnahme dient der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer und wird nur bei Bedarf veranlasst.

Eine Blockabfertigung vor dem Tunnelportal Nord könnte erforderlich sein © Kk/Damian Goeldi

Michael Köll, Technischer Vorstand der Felbertauernstraße AG: „Sicherheit hat für uns oberste Priorität. Bildet sich bedingt durch hohes Verkehrsaufkommen ein Rückstau vor der Mautstelle bis in den Tunnel, greifen wir auf vorbereitete Sicherheitsmaßnahmen – unter anderen auch auf Blockabfertigung – zurück.“

Motorradfahrer dürfen nicht an Kolonnen vorbeifahren

Daher empfiehlt man eine vorausschauende Reiseplanung: Randzeiten nutzen, Geduld und Rücksichtnahme sowie die Überprüfung des Fahrzeuges vor Fahrtantritt. Pannen führen unmittelbar zu zusätzlichen Verzögerungen. Es gibt auch einen wichtigen Hinweis für Motorradfahrer: Nach den Bestimmungen der österreichischen Straßenverkehrsordnung ist das Vorbeifahren an stehenden Fahrzeugkolonnen nur insoweit zulässig, als andere Straßenbenützer weder gefährdet noch behindert werden und ein den Verkehrsverhältnissen entsprechender Sicherheitsabstand eingehalten werden kann. Da die vorhandenen Fahrbahnbreiten der Felbertauernstraße bei Kolonnenbildung die Einhaltung eines ausreichenden Sicherheitsabstandes nicht zulassen, ist ein Vorbeifahren an stehenden Fahrzeugkolonnen auch für Motorradfahrer unzulässig.

Folgende Informations- und Serviceangebote stehen zur Verfügung: 24‑Stunden‑Felbertauernstraßen-Hotline: (04875) 880 611 Livebilder und aktuelle Verkehrsinformationen auf der Website der Felbertauernstraße AG unter www.felbertauernstrasse.at.