In Poreč drehte sich alles um Tanz, Rhythmus und Bewegung. Im beliebten kroatischen Tourismusort fand von 12. bis 17. Mai die Weltmeisterschaft „World Dance Masters“ statt. Nur die Besten der Besten aus 22 Nationen durften daran teilnehmen. Und dazu zählten unter anderem die Tänzerinnen der Osttiroler Tanzschule „TanzArtTirol“ aus Leisach sowie Laurin Walder.

Mit einem Weltmeistertitel, einem Vizeweltmeistertitel sowie einem dritten Platz setzte das Team von „TanzArtTirol“ die Erfolgsgeschichte fort und knüpfte nach dem Weltmeistertitel im vergangenen Jahr nahtlos an die bisherigen Erfolge an. Ein Highlight war die Teilnahme an der „Gala Night“. Dort wurden ausschließlich die 20 beeindruckendsten Tänze des gesamten Wettbewerbs präsentiert. Mit dem Solo „Change Your Perspective“, choreografiert von Sabine Reischl und getanzt von Nina Wanker, war auch „TanzArtTirol“ ein Teil dieser Abendveranstaltung. Übrigens: Wer die Tänze live erleben möchte, hat dazu am 27. Juni die Gelegenheit. Bei der großen Aufführung im Stadtsaal werden die Tänzerinnen mit einem abwechslungsreichen und emotionalen Programm auftreten.

Nächste Herausforderung wartet bereits

Auch für Laurin Walder alias „bboy Lawal“ machte sich die Fahrt nach Poreč bezahlt. Der Osttiroler sicherte sich in der Kategorie „Urban Dance Style, Youth, Solo“ den Vizeweltmeistertitel. Die Performance wurde kurzfristig zusammengestellt. Statt sich auf einen Stil zu beschränken, setzte Walder auf eine dynamische Verbindung aus „Hip-Hop“, „House“ und „Breaking“. Bereits in den vergangenen Jahren machte er bei den „World Dance Masters“ mehrfach von sich Reden: Zweimal gewann er den Weltmeistertitel, einmal WM-Silber.

Laurin Walder sicherte sich bei den „World Dance Masters“ in Poreč den Vizeweltmeistertitel © Kk/privat

Viel Zeit zum Feiern bleibt dem jungen Tänzer nicht. Bereits am Wochenende wartet die nächste große Herausforderung. Bei den „World Kidz Breaking Championships“ in Ljubljana wird Walder erneut auf internationale Konkurrenz treffen. Den Startplatz sicherte er sich zuvor mit einem Sieg bei der österreichischen Qualifikation.